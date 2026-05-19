Il futuro di Antonio Conte sembra essere sempre più lontano da Napoli. Le parole pronunciate dal tecnico salentino nell’immediato post gara della sfida contro il Pisa hanno infatti lasciato sensazioni molto chiare sull’aria che si respira attorno all’allenatore e al club partenopeo. Dichiarazioni fredde, riflessive, quasi da bilancio finale che si aggiungo alla notizia riferita dallo stesso Conte, che ha annunciato di aver comunicato da circa un mese al presidente Aurelio De Laurentiis le proprie intenzioni.

Una scelta che, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe tradursi nell’addio al Napoli dopo due stagioni.

Uno scenario che, per certi versi, sarebbe perfettamente in linea con il recente passato professionale del tecnico pugliese, da sempre abituato a cicli brevi ma intensi.

Antonio Conte e il Napoli si preparano all'addio

La sensazione crescente è che il rapporto tra Conte e l’ambiente partenopeo sia arrivato fisiologicamente alla conclusione. Nonostante risultati importanti e una squadra rimasta competitiva, il tecnico avrebbe maturato la convinzione di aver concluso il proprio percorso a Napoli, complice anche la necessità di aprire un nuovo ciclo tecnico.

E le opzioni per il salentino, come spesso accade quando si parla di uno dei tecnici più vincenti e richiesti del calcio italiano, non mancano.

Anzi, all’orizzonte starebbero già prendendo forma due scenari molto concreti: la Nazionale italiana e un possibile ritorno alla Juventus.

Nazionale o Juventus: le strade aperte per il futuro

L’ipotesi azzurra dipenderà molto dagli equilibri politici interni alla Federazione. La scelta del nuovo presidente federale sarà infatti decisiva anche per il futuro della panchina della Nazionale, con Gabriele Gravina e Giancarlo Abete pronti a sfidarsi in una fase particolarmente delicata per il calcio italiano. Conte resta uno dei profili più stimati e il suo nome continua a circolare con forza in caso di rivoluzione federale.

Più complesso, almeno al momento, il discorso relativo alla Juventus. I bianconeri hanno infatti recentemente prolungato di due anni il contratto di Luciano Spalletti, scelta che sembrava aver blindato il progetto tecnico.

Tuttavia, il possibile mancato approdo in Champions League potrebbe cambiare completamente lo scenario.

Nelle ultime ore stanno infatti circolando indiscrezioni secondo cui lo stesso Spalletti starebbe riflettendo su possibili dimissioni qualora la Juventus fallisse l’obiettivo europeo. Tutto dipenderà dall’incontro che il tecnico toscano avrà con John Elkann nei prossimi giorni. Se da quel confronto dovesse emergere un cambio drastico di strategia, allora il nome di Antonio Conte potrebbe tornare nei radar bianconeri.