Nel panorama dell'intelligenza artificiale, dominato dai modelli linguistici, emerge una startup con una visione distintiva: Memories.ai. Fondata nel 2024 da Shawn Shen e Ben Zhou, ex ricercatori di Meta, l'azienda si concentra sulla risoluzione di un limite cruciale per l'AI nel mondo fisico: la mancanza di una memoria visiva persistente.

Il Large Visual Memory Model (LVMM)

Il cuore della tecnologia di Memories.ai è il Large Visual Memory Model (LVMM). Questo motore di memoria è progettato per indicizzare, comprimere e recuperare frammenti video in tempi rapidissimi, anche su dispositivi locali.

Lanciato inizialmente a luglio 2025, l'LVMM ha visto un'importante evoluzione con la versione 2.0, ottimizzata per operare direttamente sui chip Qualcomm. Questa collaborazione, prevista per il 2026, promette elaborazioni a bassa latenza, maggiore efficienza e una migliore protezione della privacy grazie all'elaborazione on-device.

La Partnership Strategica con Nvidia

L'infrastruttura tecnica che alimenta l'LVMM si avvale delle avanzate tecnologie Nvidia, presentate al GTC. In particolare, Memories.ai sfrutta i sistemi Cosmos-Reason 2, un modello di ragionamento visivo e linguistico, e Metropolis, per la ricerca e la sintesi video. Questi strumenti sono fondamentali per lo sviluppo della logica di memoria visiva dell'azienda, con un focus specifico su wearable e robotica.

Dall'Intuizione alla Tecnologia Proprietaria

L'idea per Memories.ai è nata a Shen e Zhou durante lo sviluppo dell'AI per gli occhiali Ray-Ban di Meta. Si resero conto che la semplice registrazione di video era insufficiente senza la capacità di richiamare tali dati, compromettendo l'utilità pratica. Non avendo trovato soluzioni esistenti, decisero di fondare la propria azienda. Per supportare lo sviluppo del modello, hanno creato anche un hardware dedicato: LUCI. Questo dispositivo indossabile raccoglie dati visivi essenziali per l'addestramento del modello, fungendo da riferimento per OEM e produttori di wearable, piuttosto che come prodotto destinato al consumo di massa.

Finanziamenti e Prospettive di Mercato

Memories.ai ha ottenuto un finanziamento complessivo di 16 milioni di dollari. Questa somma è stata raccolta attraverso un round di seed da 8 milioni di dollari a luglio 2025 e una successiva estensione di ulteriori 8 milioni. Il round iniziale ha visto la partecipazione di investitori come Susa Ventures (lead), Crane Venture Partners, Samsung Next, Fusion Fund, Seedcamp e Creator Ventures. L'attenzione dell'azienda sui dati visivi e sull'architettura della memoria è considerata un cambiamento di paradigma strategico nell'AI, spostando l'attenzione dall'elaborazione di contenuti isolati a una memoria persistente e contestualizzata nel tempo.

Implicazioni Future: Wearable, Robotica e Privacy

La tecnologia sviluppata da Memories.ai apre scenari significativi per il futuro dell'intelligenza artificiale. Permetterà lo sviluppo di wearable e smart glasses capaci di richiamare autonomamente momenti visivi, e di robotica avanzata in grado di costruire contesti e agire con una consapevolezza storica. Inoltre, favorirà la creazione di sistemi personali come gli "AI albums" con interfacce conversazionali per la ricerca di video passati. L'adozione di un'architettura edge-first, resa possibile dalla collaborazione con Qualcomm, affronta anche le crescenti preoccupazioni sulla privacy, minimizzando il trasferimento di dati sensibili verso il cloud remoto.

Memories.ai si posiziona come pioniera in una nuova categoria di intelligenza artificiale: sistemi che non si limitano a percepire, ma sono in grado di ricordare. Questa capacità di costruire una memoria visiva scalabile e integrata nei dispositivi intelligenti rappresenta il prossimo passo evolutivo per un'AI più credibile e utile nel mondo reale.