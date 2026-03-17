Samsung Ventures ha guidato un nuovo round di equity da 12 milioni di euro a favore di GridBeyond, una startup irlandese specializzata in virtual power plant (VPP). L'investimento rafforza le soluzioni di software e batterie dell'azienda, essenziali per stabilizzare la rete elettrica e gestire in modo intelligente i picchi di domanda, aggregando energia distribuita.

La piattaforma di GridBeyond: un sistema energetico flessibile

GridBeyond sviluppa una piattaforma AI-powered che aggrega impianti solari, eolici, batterie e domanda industriale. Questo sistema opera come un'unica entità virtuale, capace di modulare l'offerta energetica.

Attualmente, la startup gestisce circa 1 GW di risorse rinnovabili e dispone di diverse gigawatt di flessibilità presso strutture commerciali e industriali.

Il sostegno di Samsung Ventures e altri investitori

Il round di finanziamento da 12 milioni di euro ha visto Samsung Ventures come principale sostenitore. Tra gli altri investitori figurano ABB, Act Venture Capital, Alantra’s Energy Transition Fund, Constellation Technology Ventures (ramo tecnologico di Constellation), EDP, Energy Impact Partners, Enterprise Ireland, Klima, Mirova e la società giapponese Yokogawa.

Dall'Irlanda all'innovazione globale: il modello VPP

L'origine di GridBeyond risiede in Irlanda, dove la natura insulare del sistema elettrico ha evidenziato la necessità di bilanciare la rete attraverso carichi flessibili e risorse distribuite.

Questa esigenza ha dato vita al concetto di virtual power plant, un modello che aggrega risorse fluttuanti per gestire efficacemente i picchi di domanda.

Il ruolo strategico delle batterie per data center e la stabilità della rete

In California, GridBeyond gestisce un impianto di batterie da 200 MW. Questo sistema risponde rapidamente ai cali di produzione da energie rinnovabili e facilita l'arbitraggio energetico. Le batterie, installate anche presso i data center, sono fondamentali per smorzare le oscillazioni di carico generate da operazioni come l'addestramento di modelli AI, prevenendo così sbandamenti indesiderati della rete.

Crescita strategica e il valore del software

Questo finanziamento da 12 milioni di euro si inserisce in un percorso di crescita per GridBeyond, che all'inizio del 2024 aveva già chiuso un round Series C da 52 milioni di euro.

Tali fondi hanno permesso l'espansione delle attività negli Stati Uniti e l'accelerazione dello sviluppo della piattaforma, contribuendo a un incremento medio del fatturato annuo del 70% negli ultimi tre anni.

Un modello replicabile nei mercati energetici deregulated

L'approccio di GridBeyond si basa su una combinazione di hardware controller, orchestrazione AI e algoritmi predittivi per l'arbitraggio e i servizi di rete. Questo modello è particolarmente efficace nei mercati energetici deregulated, dove la flessibilità energetica può essere monetizzata. L'azienda offre servizi come il demand response, l'ottimizzazione FCAS (come in Australia) e la gestione intelligente delle batterie.

In sintesi, l'investimento guidato da Samsung Ventures non solo rafforza la fiducia in GridBeyond, ma sottolinea anche la crescente importanza delle soluzioni che trasformano i sistemi elettrici tradizionali in ecosistemi più flessibili, resilienti e controllati da software intelligenti. L'innovazione nel settore energetico è sempre più legata alla capacità di orchestrare risorse distribuite in tempo reale, un paradigma che GridBeyond sta abbracciando con successo.