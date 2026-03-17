Nel dinamico panorama degli agenti di intelligenza artificiale, NemoClaw si afferma come la risposta di NVIDIA alle criticità emerse con OpenClaw, in particolare sul fronte della sicurezza. A differenza di OpenClaw, noto per la sua invasività operativa e le correlate preoccupazioni, NemoClaw mira a offrire una piattaforma enterprise-grade e open source, capace di operare su qualsiasi hardware e di garantire un elevato livello di controllo e privacy, essenziale per i contesti aziendali più sensibili.

NemoClaw: obiettivi e sviluppo

Il progetto NemoClaw è stato concepito da NVIDIA come una piattaforma agentica destinata all'uso aziendale.

Caratterizzata dalla sua natura open source, è stata progettata con un'enfasi cruciale sulla sicurezza e la privacy, elementi fondamentali per le applicazioni in ambito enterprise. La soluzione è stata già presentata a partner strategici del calibro di Adobe, Cisco, CrowdStrike, Google e Salesforce, sebbene non siano ancora giunte conferme ufficiali sul suo rilascio.

Integrazione e flessibilità hardware

NemoClaw si fonda sulla suite NeMo di NVIDIA, integrando specificamente i modelli NeMoTron. Un aspetto strategico di grande rilevanza è la sua indipendenza dall'hardware: la piattaforma sarà hardware-agnostic, consentendo l'utilizzo anche su infrastrutture non equipaggiate con chip NVIDIA. Questa flessibilità rappresenta un significativo vantaggio competitivo, ampliando il potenziale bacino di utenti oltre l'ecosistema proprietario.

La sicurezza come fondamento progettuale

La sicurezza, il controllo delle policy, i registri di audit e il sandboxing sono i pilastri su cui si erge NemoClaw. Questi elementi sono considerati cruciali per standardizzare la gestione e la protezione dei dati in ambienti complessi. La piattaforma è stata esplicitamente pensata per superare le lacune di sicurezza riscontrate in OpenClaw, specialmente in contesti che richiedono un'elevata protezione delle informazioni.

Le vulnerabilità di OpenClaw

Nonostante la sua natura open source e l'ampia adozione, OpenClaw ha mostrato concrete criticità. La soluzione opera con livelli elevati di autorizzazioni, creando ampie superfici di attacco e sollevando preoccupazioni.

In Cina, ad esempio, le autorità hanno vietato l'uso di OpenClaw in ambiti governativi a causa dei rischi legati a configurazioni improprie e potenziali esposizioni a livello di sistema operativo.

Un'analisi accademica ha inoltre evidenziato significative vulnerabilità, tra cui la prompt injection che può portare a esecuzioni di codice remoto (RCE), catene di attacco, contaminazione della supply chain e problemi di "context amnesia". In risposta a queste minacce, è stato proposto un modello di sicurezza a tre livelli (AI Cognitive, Software Execution, Information System) e un'architettura di difesa denominata FASA, accompagnata dal progetto pratico ClawGuard.

NemoClaw: un potenziale cambio di paradigma

Combinando l'esperienza di NVIDIA nelle infrastrutture AI e nei modelli NeMo con un approccio progettuale focalizzato sulla governance e la disciplina operativa, NemoClaw si propone di colmare i principali gap di sicurezza di OpenClaw. La sua disponibilità come soluzione open source ne favorisce l'adozione e la personalizzazione, mentre l'approccio hardware-agnostic ne democratizza l'accesso, superando i vincoli proprietari.

Il rilascio, attualmente definito "alpha" da fonti non ufficiali, suggerisce una fase sperimentale che sarà seguita da test e perfezionamenti. Non è escluso che NVIDIA possa fornire dettagli più approfonditi durante l'imminente conferenza GTC 2026.

In sintesi, NemoClaw ambisce a rappresentare il salto qualitativo atteso nel settore: da un agente autonomo con vulnerabilità (OpenClaw) a una piattaforma robusta, trasparente e sicura per l'ambito enterprise, mantenendo la flessibilità dell'open source e ampliando l'accessibilità. Questo progetto si configura come un'innovazione da monitorare attentamente, con il potenziale di diventare una pietra miliare per gli agenti AI nel mercato.