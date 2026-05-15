Nuovo duro colpo per Sahika nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. La donna sarà convinta di essere ormai a un passo dal diventare la nuova proprietaria della villa degli Argun, ma i suoi piani verranno stravolti da Halit. L’uomo, infatti, riuscirà a riprendersi la storica tenuta e sorprenderà la sua rivale presentandosi lì insieme a Yildiz.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il piano di Sahika fallisce

Sahika si recherà alla villa degli Argun per finalizzare l’acquisto della proprietà. Sarà certa di aver sottratto a Halit uno dei simboli più importanti della sua famiglia.

Tuttavia, appena arriverà nella tenuta, si renderà conto che qualcosa è andato storto.

Spoiler nuove puntate: Halit e Yildiz umiliano Sahika

Ad attendere Sahika ci saranno Halit e Yildiz. Proprio Halit comunicherà alla donna di aver ricomprato la villa, lasciandola di stucco.

Per Sahika sarà un'umiliazione, soprattutto perché il confronto avverrà davanti a Yildiz. Secondo gli spoiler delle prossime puntate di Forbidden Fruit, Sahika non si aspettava questa mossa del suo rivale e capirà di aver perso ancora una volta terreno.

Trame della soap: la rinascita di Halit Argun

Per Halit la riconquista della villa non avrà soltanto un valore economico. Riprendersi la storica tenuta significherà recuperare una parte importante della propria identità e dimostrare di essere ancora in grado di ribaltare la situazione.

L’uomo ha vissuto momenti molto difficili, ma questa mossa rappresenterà il segnale della sua rinascita. Accanto a lui ci sarà Yildiz, sempre più presente nella sua vita.

Una nuova villa sul Bosforo e la mossa di Halit per Yildiz

Nonostante Halit riesca a riprendersi villa Argun, non vorrà iniziare un nuovo capitolo della sua vita in quella casa, così ne acquisterà un'altra molto più grande, sempre sulle rive del Bosforo e impreziosita da una piscina a pelo d'acqua dal tocco glamour.

Con questa mossa, Halit vorrà conquistare nuovamente il cuore di Yildiz. L'uomo le chiederà infatti di dimenticare il passato e di iniziare un nuovo percorso di vita insieme. La ragazza accetterà?

Forbidden Fruit va in onda ogni giorno nel daytime di Canale 5 e, il giovedì sera, con una puntata speciale.