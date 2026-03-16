Harley Finklestein, president di Shopify, ha presentato all’Upfront Summit di Los Angeles una visione strategica per l’e-commerce: l’introduzione di agenti AI agentici. Questi strumenti ridefiniranno lo shopping online, agendo come nuova porta d’accesso al commercio digitale. Superano i limiti dei motori di ricerca tradizionali, offrendo scelte personalizzate e un contesto d’acquisto adeguato, basandosi sulle preferenze del consumatore.

Il potenziale e l’approccio degli agenti AI

Shopify, secondo fornitore e-commerce negli USA (dopo Amazon), vede vasto potenziale di crescita: solo il 18% degli acquisti retail è online.

Finklestein definisce gli agenti AI “personal shopper” digitali meritocratici: suggeriscono prodotti basati sulle preferenze reali (es. scarpe On), non su offerte generiche.

Contesto, scoperta prodotti e “long tail”

La chiave è il contesto. Mentre i motori di ricerca tradizionali usano parole chiave, un agente AI offre suggerimenti pertinenti e personalizzati. L’agentic shopping risolve la scoperta dei prodotti, sfida per molti merchant Shopify. Un agente AI, comprendendo prodotto e cliente, fa emergere brand emergenti. L’AI è una potente leva per il long tail.

Sidekick: supporto operativo AI per i venditori

Shopify ha annunciato nuovi strumenti AI per i merchant: Sidekick, assistente di supporto; un agente per problemi operativi; un protocollo per interpretare dati merchant (es.

dettagli prodotto). Questi si integrano nell’“operating system” retail di Shopify.

In sintesi, Shopify guida una nuova era e-commerce. L’AI agentica rende lo shopping più intuitivo e personalizzato, ampliando visibilità e successo per i merchant. La sfida è costruire ecosistemi affidabili, bilanciando personalizzazione e fiducia digitale in un mercato in rapida evoluzione.