Picsart, la rinomata piattaforma di design potenziata dall'intelligenza artificiale, ha recentemente inaugurato un innovativo AI agent marketplace. Questa iniziativa permette ai creatori di "ingaggiare" assistenti AI specializzati per ottimizzare diverse attività, dalla gestione di contenuti social – come il ridimensionamento e il remix – all'editing professionale di foto per piattaforme e-commerce come Shopify. L'obiettivo è chiaro: rivoluzionare il flusso di lavoro creativo, sollevando gli utenti da compiti ripetitivi e consentendo loro di dedicarsi maggiormente alle decisioni strategiche e all'espressione artistica.

Una rivoluzione nel lavoro creativo

Con una base di oltre 130 milioni di utenti a livello globale, prevalentemente appartenenti alla Gen Z, Picsart si afferma come una soluzione avanzata rispetto a Canva, pensata specificamente per social media manager e creatori di contenuti. L'azienda, che ha raggiunto lo status di "unicorno" nel 2021 durante il picco della creator economy, ha saputo mantenere la sua rilevanza continuando a potenziare i suoi prodotti con funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Hovhannes Avoyan, fondatore e CEO di Picsart, ha sottolineato come "i creatori siano stati finora bloccati nel ruolo di operatori di ogni flusso di lavoro", ma l'introduzione di questi agenti AI è destinata a cambiare radicalmente tale dinamica, spostando il focus dalla mera esecuzione alla direzione strategica.

Funzionalità degli agenti AI

Al momento del lancio, Picsart mette a disposizione quattro agenti distinti: Flair, Resize Pro, Remix e Swap. L'agente Flair, in particolare, si integra profondamente con Shopify, fungendo da assistente per i proprietari di negozi online. La sua funzione è quella di analizzare le tendenze di mercato e offrire suggerimenti concreti per migliorare l'attrattiva dei prodotti, come l'uniformità delle foto. Èprevisto che, in futuri aggiornamenti, Flair possa eseguire test A/B e identificare proattivamente i prodotti meno performanti, proponendo soluzioni mirate per incrementare le vendite.

Resize Pro, un altro potente strumento della suite, è progettato per ridimensionare immagini e video, adattandoli perfettamente alle dimensioni raccomandate dalle diverse piattaforme.

Grazie all'AI generativa, è in grado di estendere il frame se il contenuto originale non si presta al formato desiderato, assicurando una composizione intenzionale e non un semplice ritaglio. L'agente Remix invita i creatori a descrivere uno stile specifico – come "film vintage", "acquerello" o "cyberpunk" – per poi modificare intere librerie fotografiche in linea con il tema scelto. Infine, l'agente Swap consente agli utenti di cambiare gli sfondi delle foto in blocco, offrendo un'ulteriore flessibilità creativa.

Integrazione e sicurezza

L'interazione con gli agenti è resa estremamente agevole grazie all'integrazione con popolari app di messaggistica come WhatsApp e Telegram. Questa funzionalità permette agli utenti di dialogare con gli assistenti AI anche in mobilità.

Per garantire la massima tranquillità, Picsart ha implementato un sistema di "livelli di autonomia" per gli agenti, come Flair, che richiede l'approvazione del creatore prima di eseguire qualsiasi azione. Questo controllo dettagliato mitiga efficacemente il rischio di decisioni indesiderate da parte dell'intelligenza artificiale, assicurando che l'utente mantenga sempre la supervisione finale.

Accesso e costi

Per quanto riguarda l'accesso, Picsart offre un piano gratuito che include un numero limitato di crediti AI settimanali, permettendo agli utenti di testare le funzionalità base. Per chi necessita di capacità maggiori, sono disponibili piani premium, con costi a partire da circa 10 dollari al mese (se fatturati annualmente).

Questa strategia di offerta mira ad ampliare ulteriormente la base utenti di Picsart, incoraggiando i creatori a esplorare il potenziale avanzato degli strumenti AI a loro disposizione.

L'introduzione di un marketplace di agenti AI da parte di Picsart segna un passo significativo nell'evoluzione della creator economy. Questa innovazione è destinata a favorire una maggiore efficienza e a stimolare la creatività nei complessi processi di design e marketing digitale, consolidando la posizione di Picsart come leader nel settore.