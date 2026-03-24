Di fronte all'invasione della musica generata artificialmente, la cosiddetta ‘AI slop’, sulle piattaforme di streaming, Spotify ha lanciato una nuova iniziativa. La piattaforma sta testando in fase beta una funzione denominata Artist Profile Protection, che consentirà agli artisti di esaminare e approvare le pubblicazioni prima che appaiano sui loro profili. L'obiettivo è garantire agli artisti un maggiore controllo sulle tracce associate al loro nome.

Contrasto alla falsa attribuzione di brani AI

L'iniziativa di Spotify risponde a un problema crescente: la musica è spesso attribuita erroneamente agli artisti, e l'aumento dei brani generati dall'AI ha esacerbato la situazione.

La protezione dell'identità artistica è stata dichiarata una priorità assoluta per il 2026. Questo strumento innovativo rappresenta una soluzione pionieristica a una problematica di lunga data.

Gli artisti che partecipano al programma beta avranno la facoltà di approvare o rifiutare le pubblicazioni destinate a Spotify. Solo i brani approvati appariranno sui loro profili, influenzeranno le statistiche e saranno inclusi nelle raccomandazioni, garantendo che solo il contenuto autentico sia promosso.

L'impatto dell'AI sulla scoperta e le royalty

La sfida dell'AI nelle piattaforme di streaming va oltre la falsa attribuzione. I brani prodotti in massa tramite AI, noti come ‘AI slop’, stanno alterando gli algoritmi di scoperta e influenzando la manipolazione delle royalty.

Queste tracce, spesso create per sfruttare i sistemi e ottenere visibilità e guadagni facili, sollevano preoccupazioni sulla qualità dei contenuti e sull'equità per i musicisti umani.

Le tracce AI sono riconoscibili da copertine generiche, profili artistici scarsi, un volume elevato di pubblicazioni in breve tempo e titoli/metadati vaghi, rendendo difficile risalire ai veri creatori.

Strategia di Spotify e le sfide future del settore

La funzione Artist Profile Protection è rivolta agli artisti con attribuzioni errate ripetute, nomi comuni o che desiderano un controllo maggiore sul proprio profilo. Gli artisti inclusi nel test beta possono accedere a questa opzione nelle impostazioni di 'Spotify for Artists', sia su desktop che su mobile.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di governance delle piattaforme di streaming, che devono bilanciare strumenti generativi accessibili con la necessità di mantenere qualità, trasparenza e giusta compensazione per gli artisti. Gli utenti sono incoraggiati a segnalare contenuti AI sospetti o di bassa qualità, contribuendo a un ecosistema musicale più sano.

L'introduzione della Artist Profile Protection di Spotify segna un passo significativo nella tutela degli artisti nell'era dell'AI. Il monitoraggio continuo resta fondamentale per garantire trasparenza e qualità nell'ecosistema musicale digitale.