TikTok ha annunciato nuovi formati pubblicitari: «Logo Takeover», «Prime Time» e «Top Reach». Queste soluzioni mirano a massimizzare la visibilità dei brand, ma sollevano interrogativi sull'esperienza utente, promettendo di catturare l'attenzione fin dall'apertura dell'app.

Logo Takeover: il brand in evidenza all'avvio

Con «Logo Takeover», il logo dell'inserzionista appare accanto a quello di TikTok nella schermata di avvio. Questa co-branding immediata è pensata per proiettare un'immagine di partnership e autorevolezza. Sebbene strategico, il rischio di generare irritazione per chi cerca un'esperienza d'evasione è una preoccupazione.

Prime Time: narrazione sequenziale mirata

Il formato «Prime Time» prevede che lo stesso utente visualizzi tre annunci consecutivi dello stesso inserzionista entro 15 minuti. L'obiettivo è creare una narrazione coerente durante momenti di alta attenzione, come eventi live. Tuttavia, l'intensità può risultare eccessiva, trasformandosi in interruzioni fastidiose e riducendo l'attenzione.

Top Reach: massima copertura con doppia esposizione

«Top Reach» combina due posizioni esistenti: TopView (il primo annuncio all'apertura) e TopFeed (il primo annuncio nel feed «Per Te»). L'unione di questi punti di contatto ad alta visibilità nello stesso giorno è progettata per garantire la massima copertura. L'effetto cumulativo, però, rischia di saturare l'esperienza utente fin dall'inizio della navigazione.

Ampliamento della suite Pulse: posizionamento contestuale

TikTok espande anche la suite Pulse con «Pulse Mentions», che inserisce il marchio dove gli utenti ne parlano, e «Pulse Tastemakers», che allinea i brand a creator selezionati. Queste modalità puntano a un posizionamento più contestuale e meno intrusivo, potenzialmente più apprezzato in un ecosistema dove l'autenticità è valore primario.

Tra visibilità e percezione dell'utente

L'introduzione di questi formati segna un approccio pubblicitario più aggressivo e visibile da parte di TikTok. L'esposizione a loghi all'apertura, a spot consecutivi o a doppie inserzioni può generare frustrazione. Nonostante ciò, TikTok non li considera "interruzioni", ma un modo per «unirsi alla conversazione».

La piattaforma sostiene che i brand, integrandosi nei contenuti amati dagli utenti (video, ricerche, live shopping), non interrompono ma partecipano, rendendo la loro presenza naturale e utile.

Implicazioni strategiche e la sfida dell'equilibrio

Per gli inserzionisti, i nuovi formati offrono coerenza e visibilità elevate. «Logo Takeover» rafforza la fiducia; «Prime Time» permette mini-storytelling; «Top Reach» moltiplica i punti di contatto. Gli strumenti Pulse bilanciano l'aggressività visiva con strategie contestuali. La sfida sarà monitorare il rapporto tra engagement e potenziale irritazione. TikTok innova con strumenti altamente visivi per dominare l'apertura e la navigazione iniziale. La vera sfida per i brand sarà dialogare efficacemente con gli utenti, evitando l'invasività. Trovare un equilibrio tra presenza e invadenza sarà determinante in un contesto dove lo scroll è spesso evasione.