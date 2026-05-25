Lunedì 25 maggio 2026, Papa Leo XIV ha pubblicato la sua prima enciclica, “Magnifica Humanitas”. Il documento affronta l'intelligenza artificiale (AI) come lente per analizzare disuguaglianze, concentrazione di potere ed erosione della democrazia. Si propone come guida etica e normativa per l'AI, richiamando la Dottrina sociale della Chiesa e la dignità umana.

L'AI come lente sulla società: radici nella Dottrina sociale

Il titolo “Magnifica Humanitas” richiama la “Rerum Novarum” di Leone XIII (1891), fondativa della Dottrina sociale. Papa Leo XIV, in continuità, enfatizza dignità del lavoro, giustizia sociale e bene comune.

La tecnologia, si chiarisce, non è “mai neutrale”, riflettendo chi la crea. L'appello è a costruire per il bene comune, preservando l'umanità in un'epoca di rapida trasformazione.

Trasparenza e "disarmo" dell'AI per il bene comune

L'enciclica critica la concentrazione tecnologica, dove il controllo di algoritmi e dati da parte di pochi compromette trasparenza e responsabilità pubblica, generando manipolazione e minando le opinioni democratiche. Il Papa auspica criteri chiari e sorveglianza indipendente, con il coinvolgimento delle comunità. Cruciale è l'invito a “disarmare” l'AI, liberandola da logiche di dominio politico, economico o militare, affinché i sistemi servano l'uomo.

Necessità di un quadro legale robusto e controllo indipendente

Papa Leo XIV invocaun quadro legale robusto, controllo indipendente e cittadinanza informata, sottolineando che le istituzioni politiche non devono abdicare alle proprie responsabilità. L'AI non può essere lasciata ai monopoli tecnologici, né determinare accesso a lavoro, credito o servizi. Filosofia e diritto devono collaborare per strumenti trasparenti e vigilati.

Un monito profetico: il rischio antropologico dell'AI

Paolo Carozza, studioso di Notre Dame e presidente del Meta Oversight Board, ha definito l'enciclica “profonda e profetica”, l'“enciclica definitoria della nostra epoca”. Il documento si distanzia dalla retorica tecno-entusiasta, evidenziando un rischio non tecnico, ma profondamente antropologico.

È un grido morale per un impiego dell'AI che salvaguardi discernimento, relazione e comunità.

Sviluppo umano integrale e sfide etiche globali

Il documento connette l'AI allo “sviluppo umano integrale”, trattando verità come diritto, lavoro dignitoso, educazione stimolante e un'“ecologia della comunicazione” che tuteli privacy e cittadinanza digitale. Piattaforme che amplificano disinformazione, deep fake e riducono le persone a “profili algoritmici” sono minacce alla libertà interiore. L'enciclica affronta anche ingiustizie nell'estrazione delle terre rare, nuove schiavitù, colonialismo informazionale, impatto ambientale dell'AI e pericoli della guerra automatizzata, ribadendo che l'uso letale non può essere delegato a meccanismi impersonali.

La “Magnifica Humanitas” invita la Chiesa a un esame di coscienza sul potere, riconoscendo un “peccato storico” e scusandosi per il ritardo nella condanna della schiavitù, in continuità con un magistero che riscopre valori universali. L'intelligenza artificiale emerge come specchio della condizione umana: alleata o arma. L'enciclica propone una bussola etica per orientare la tecnologia verso solidarietà, cura e comunità, non dominio o profitto. È un appello universale per edificare un futuro in cui la grandezza dell'umano sia preservata.