Un verdetto storico è stato pronunciato il 25 marzo 2026 in California, segnando un precedente significativo nel panorama della responsabilità digitale. Un jury ha stabilito che Meta, proprietaria di Instagram, e YouTube, parte di Google, sono state negligenti nel design e nel funzionamento delle loro piattaforme. Questa negligenza, secondo la sentenza, ha contribuito a un'“addiction” sociale che ha gravemente danneggiato la salute mentale della parte attrice, identificata come Kaley (K.G.M.).

Il verdetto e i risarcimenti

Dopo oltre 40 ore di deliberazione, distribuite su nove giorni di intenso lavoro, il jury ha assegnato a Kaley 3 milioni di dollari in danni compensativi.

La responsabilità è stata suddivisa in modo specifico: a Meta è stato attribuito il 70% della colpa, mentre a YouTube il restante 30%. I giurati hanno inoltre riconosciuto che le piattaforme hanno agito con malizia, una constatazione che apre la strada a una fase successiva del processo, dedicata alla determinazione dei danni punitivi.

Entrambe le aziende, Meta e YouTube, hanno prontamente annunciato l'intenzione di impugnare il verdetto. Le loro difese si basano sull'argomento che il caso fraintende la vera natura delle piattaforme, le quali, a loro dire, non sarebbero affatto progettate per indurre dipendenza, specialmente tra gli utenti più giovani.

Contesto legale e design delle piattaforme

Questa decisione californiana si inserisce in un contesto legale più ampio, dato che un altro jury, questa volta in New Mexico, aveva già condannato Meta. In quel caso, l'accusa riguardava l'aver messo in pericolo i minori, nascondendo informazioni cruciali sui rischi noti all'interno delle sue piattaforme, inclusi temi delicati come lo sfruttamento sessuale.

Nel processo californiano, l'attenzione si è concentrata su specifici elementi di design delle piattaforme. Tra questi, sono stati citati il “feed infinito”, la funzione di “autoplay” e le notifiche costanti. Secondo la difesa della parte lesa, questi strumenti sarebbero stati intenzionalmente impiegati per "agganciare" gli utenti più giovani, favorendo la creazione di una vera e propria dipendenza.

La testimonianza di Kaley e le prove interne

La testimonianza di Kaley è stata centrale nel processo. La donna ha raccontato di aver iniziato a utilizzare YouTube già all'età di sei anni e Instagram a nove, trascorrendo gran parte della giornata "incollata" a queste piattaforme. La sua esposizione precoce e prolungata, secondo le sue dichiarazioni, ha significativamente acuito condizioni preesistenti o favorito l'insorgere di disturbi come ansia, body dysmorphia e depressione.

A rafforzare l'accusa, sono state presentate email e documenti interni delle aziende. Questi materiali suggeriscono una chiara consapevolezza da parte dei dirigenti delle piattaforme riguardo al potenziale dannoso delle funzionalità introdotte.

Le prove includono espressioni utilizzate da alcuni dipendenti, considerate "disturbanti", come "IG è una droga" o riferimenti alla dipendenza generata dalle piattaforme come a un effetto simile a quello del gioco d'azzardo.

Implicazioni future e risvolti normativi

I verdetti emessi in California e New Mexico convergono nel trasmettere un messaggio inequivocabile: il principio secondo cui le piattaforme social non sarebbero responsabili dei danni che possono causare è ora seriamente messo in discussione. L'esito di questi procedimenti giudiziari potrebbe generare un vero e proprio effetto domino, incentivando l'avvio di ulteriori cause legali simili e, al contempo, stimolando l'elaborazione di una legislazione più stringente in materia di sicurezza online e tutela dei minori.

Resta ora da attendere gli sviluppi delle fasi punitive del caso californiano e le eventuali ripercussioni a livello normativo che potrebbero derivarne. Nonostante difendano strenuamente le proprie politiche e il design delle loro piattaforme, sia Meta che YouTube hanno già segnalato che valuteranno attentamente ogni opzione legale disponibile per tutelare i propri interessi.

In sintesi, il verdetto del 25 marzo 2026 rappresenta una svolta significativa nell'approccio giuridico alla gestione del rischio digitale. Esso impone una riflessione profonda e seria sulla responsabilità dei designer dell'esperienza utente, specialmente quando le piattaforme si rivolgono a un pubblico particolarmente fragile come quello dei minori.