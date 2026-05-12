Google e SpaceX sono in trattative per un accordo che mira a posizionare data center in orbita, un'iniziativa che sta generando notevole interesse nel settore tecnologico. La collaborazione tra le due aziende esplora la possibilità di lanciare infrastrutture di calcolo nello spazio, sfruttando il potenziale delle tecnologie spaziali commerciali.

Il potenziale dei data center orbitali

Le motivazioni alla base di questo progetto sono molteplici, con un focus sulla riduzione dei costi e sulla capacità di minimizzare l'opposizione comunitaria spesso riscontrata dai data center terrestri.

È stato evidenziato come i data center orbitali possano offrire vantaggi significativi in termini economici, con la prospettiva che possano diventare la soluzione più conveniente per il calcolo AI nel prossimo futuro.

Tuttavia, la realizzazione di un data center nello spazio presenta attualmente costi elevati per la costruzione e il lancio dei satelliti. Questi investimenti iniziali potrebbero, in una fase iniziale, superare i benefici economici rispetto alle strutture di calcolo basate a terra.

Progetti e collaborazioni strategiche

Google ha già avviato una propria iniziativa, denominata Project Suncatcher, che prevede il lancio di satelliti prototipo entro il 2027. Questo progetto sottolinea il forte interesse di Google nell'esplorazione delle opportunità offerte dallo spazio.

Parallelamente, SpaceX ha già stabilito accordi con aziende come Anthropic per l'utilizzo dei propri data center terrestri, mantenendo aperta la possibilità di future collaborazioni sui data center orbitali.

In un'ottica di diversificazione strategica, Google sta anche valutando accordi con altre società di lancio, dimostrando un impegno esteso per garantire il successo del progetto.

Il futuro del cloud computing spaziale

Il successo di queste iniziative potrebbe aprire una nuova frontiera per il settore del cloud computing e dell'intelligenza artificiale. La gestione dei data center in orbita comporta sfide tecniche considerevoli, ma offre anche potenziali benefici ambientali, tra cui la riduzione dell'impronta di carbonio delle operazioni terrestri e la minimizzazione delle controversie legate all'uso del suolo.

La prospettiva è quella di spostare l'infrastruttura critica al di fuori dell'atmosfera terrestre, permettendo alle aziende di superare i limiti imposti dalla pianificazione urbana e dalle normative locali.

Sebbene l'idea dei data center spaziali sia ancora nelle sue fasi iniziali, l'interesse congiunto di colossi come Google e SpaceX suggerisce un rapido sviluppo di questo scenario. Tale evoluzione potrebbe trasformare radicalmente le modalità di gestione ed elaborazione dei dati a livello globale.