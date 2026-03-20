WordPress.com ha annunciato una significativa evoluzione, introducendo la capacità per gli agenti AI di scrivere, modificare e pubblicare contenuti direttamente sui siti dei clienti. Questa innovazione, resa possibile da un'interfaccia che accetta comandi in linguaggio naturale, segna un passo avanti rispetto al precedente supporto al Model Context Protocol (MCP), che fino ad ora consentiva solo l'accesso in lettura ai dati del sito. La piattaforma ospitata su WordPress.com eleva così l'intelligenza artificiale da semplice strumento di consultazione a collaboratore attivo nella gestione editoriale digitale.

Le nuove capacità degli agenti AI su WordPress.com

Con l'ultima integrazione, gli agenti AI possono ora eseguire un'ampia gamma di operazioni editoriali. Tra queste figurano la redazione di post, pagine “About” e landing page, l'aggiornamento di metadati, l'etichettatura dei contenuti con tag e categorie, e la gestione completa dei commenti, inclusa l'approvazione, la risposta e la moderazione. Inoltre, gli agenti sono in grado di ottimizzare gli elementi SEO, come i testi alternativi (alt text), le didascalie e i titoli. Ogni singola modifica effettuata viene tracciata e registrata nell'Activity Log del sito, garantendo piena trasparenza e controllo all'utente.

Model Context Protocol (MCP): uno standard per l'AI

Il Model Context Protocol (MCP) è un protocollo open-source, inizialmente sviluppato da Anthropic, che mira a standardizzare l'interfacciamento tra i modelli linguistici (LLM) e gli strumenti esterni. Il suo obiettivo è fornire contesto ai LLM in modo strutturato e interoperabile, eliminando la necessità di integrazioni personalizzate e frammentate. MCP ha ottenuto il supporto di importanti attori del settore AI, tra cui OpenAI e Google DeepMind. Grazie a questo protocollo, WordPress.com si apre al contributo attivo degli agenti AI attraverso API standardizzate e sicure.

L'evoluzione del ruolo di MCP nell'ecosistema WordPress.com

Dal suo lancio nell'ottobre 2025, il supporto MCP su WordPress.com ha permesso agli agenti AI di leggere in modo sicuro e autorizzato i contenuti, le impostazioni e le statistiche dei siti.

Questa funzionalità ha già contribuito a velocizzare i flussi di lavoro e a fornire informazioni contestualizzate direttamente dagli assistenti AI. Con l'ultima release, il protocollo MCP abilita finalmente le azioni in scrittura, trasformando l'analisi in operatività diretta e consentendo agli agenti AI non solo di leggere, ma anche di creare post, landing page, pagine “About” e apportare modifiche strutturali.

Impatto e adozione nel vasto ecosistema WordPress

WordPress alimenta oltre il 43% dei siti web a livello globale. Sebbene la versione ospitata su WordPress.com rappresenti una porzione più contenuta, essa genera circa 20 miliardi di visualizzazioni di pagina e attrae 409 milioni di visitatori unici ogni mese.

L'introduzione di agenti AI capaci di operare direttamente sul sito da parte di Automattic, l'azienda madre, può potenzialmente rivoluzionare i processi di creazione, revisione, categorizzazione e distribuzione dei contenuti. È importante sottolineare che ogni operazione rimane sotto il controllo dell'utente: tutte le modifiche richiedono approvazione e i post generati dall'AI vengono salvati di default come bozze.

Sicurezza e automazione nell'ecosistema AI

L'integrazione tra WordPress.com e MCP promette un'automazione fluida e strumenti avanzati per gli utenti. Tuttavia, solleva anche importanti considerazioni sulla sicurezza. Studi recenti evidenziano rischi quali iniezioni di prompt, esfiltrazioni di dati o configurazioni errate dei server MCP, che potrebbero esporre asset digitali sensibili.

È quindi cruciale che Automattic implementi meccanismi robusti per il controllo degli accessi, l'auditing e l'autenticazione OAuth, oltre a mantenere un tracciamento dettagliato nel registro delle attività.

Come attivare gli agenti AI su WordPress.com

Gli utenti interessati possono abilitare questa nuova funzionalità visitando la sezione MCP, accessibile tipicamente tramite wordpress.com/mcp. Qui è possibile attivare le opzioni desiderate e collegare il proprio client AI preferito, come Claude, Cursor o ChatGPT, o altri strumenti compatibili con MCP. Una volta configurato, l'utente può semplicemente descrivere in linguaggio naturale ciò che desidera pubblicare o modificare. Il sistema preparerà bozze che attendono conferma, oppure agirà immediatamente previa approvazione, mantenendo sempre l'utente al centro del processo decisionale.

In sintesi, questa evoluzione rappresenta un punto di svolta: gli agenti AI non sono più solo strumenti analitici, ma diventano veri e propri attori nella creazione di contenuti, integrati in modo contestuale e trasparente nel flusso di lavoro digitale. L'AI collaborativa, resa possibile da WordPress.com e MCP, offre efficienza e automazione operativa, ma richiede al contempo una governance attenta in termini di sicurezza e trasparenza.