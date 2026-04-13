Da Chicago, un progetto straordinario sta portando online un archivio musicale unico nel suo genere: Aadam Jacobs, un appassionato che dagli anni Ottanta ha registrato oltre 10.000 concerti su nastro, ha affidato la sua vasta collezione all'Internet Archive. Consapevole del degrado inevitabile dei supporti analogici, Jacobs ha permesso ai volontari della biblioteca digitale di avviare un'imponente opera di digitalizzazione, rendendo accessibili al pubblico migliaia di performance rare e di valore storico.

Il Tesoro Nascosto di Aadam Jacobs

La passione di Jacobs per la registrazione live è iniziata nel 1984, quando scoprì la possibilità di portare un registratore ai concerti.

Nel corso dei decenni, utilizzando attrezzature che spaziavano da un semplice registratore compatto Sony a un DAT, ha accumulato più di 10.000 cassette. Tra queste, spiccano veri e propri gioielli come una rara esibizione dei Nirvana del 1989, registrata ben prima del loro successo globale con il singolo “Smells Like Teen Spirit” del 1991. La sua collezione è una testimonianza unica di un'epoca musicale vibrante.

La Digitalizzazione: Un Impegno Collettivo

La salvaguardia di questo immenso patrimonio è resa possibile grazie all'impegno dei volontari dell'Internet Archive. Figure come Brian Emerick si recano mensilmente da Jacobs per ritirare scatole di nastri. Utilizzando apparecchiature d'epoca, come vecchi deck DAT e lettori analogici, i nastri vengono convertiti in file digitali.

Successivamente, altri volontari, distribuiti tra USA ed Europa, si dedicano alla pulizia audio, all'etichettatura e alla minuziosa ricerca delle scalette, talvolta impiegando giorni per identificare brani di band dimenticate o contattando direttamente gli artisti.

Un Catalogo di Leggende e Rarità

La “Aadam Jacobs Collection” offre un panorama musicale eccezionale. Oltre ai Nirvana, include registrazioni di band influenti come Sonic Youth, R.E.M., Phish, Pavement, Neutral Milk Hotel, Liz Phair e performance rarissime di Tracy Chapman del 1988. L'archivio vanta anche concerti di leggende emergenti come Depeche Mode, Björk, The Pixies, The Replacements e il gruppo hip-hop Boogie Down Productions.

Il valore storico di queste registrazioni è tale che alcuni artisti, come i Replacements con un concerto del 1986, hanno scelto di includerle ufficialmente nei loro box set.

Aspetti Legali e Sostenibilità del Progetto

Jacobs ha manifestato la sua disponibilità a rimuovere qualsiasi registrazione dal suo archivio qualora richiesto dagli artisti, un'opzione finora esercitata solo in rari casi. Dal punto di vista legale, la natura non-profit del progetto, che non genera profitti né per Jacobs né per l'Internet Archive, rende improbabili contenziosi, nonostante i diritti d'autore esistano. Questo approccio garantisce la sostenibilità e l'accessibilità del patrimonio musicale.

L'Eredità di un Fandom Consapevole

Questo progetto di volontariato sottolinea l'importanza cruciale della conservazione dei patrimoni culturali. La digitalizzazione e la messa in rete di migliaia di performance live rappresentano un atto di democratizzazione dell'accesso alla musica e alla memoria collettiva. In contrasto con l'uso spesso distratto dei moderni smartphone per registrare eventi, l'iniziativa di Jacobs e dei volontari privilegia la qualità, la cura e la conservazione. L'archiviazione sistematica e consapevole di questi concerti non solo preserva un suono, ma racconta una storia, rendendo duraturo un vissuto culturale e restituendo al pubblico un pezzo autentico di storia musicale.