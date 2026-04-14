Uber ha avviato i test operativi di una nuova flotta di robotaxi a San Francisco, in collaborazione con Lucid e Nuro. Il progetto mira a rendere il trasporto urbano più sostenibile ed efficiente.

Tecnologia e Operatività

I veicoli sono SUV Lucid Gravity, equipaggiati con il sistema di guida autonoma Nuro. A bordo: computer Nvidia Drive AGX Thor e sensori avanzati. Attualmente, solo dipendenti Uber possono richiedere corse; un operatore umano supervisiona ogni viaggio per sicurezza.

Investimenti, Piani e Prospettive

L'iniziativa (luglio 2025) prevede un investimento di 300 milioni di dollari da Uber in Lucid, per equipaggiare almeno 20.000 SUV Lucid Gravity con tecnologia Nuro entro sei anni.

La produzione è prevista per fine 2026. Con il lancio commerciale a fine 2026, questo progetto è un potenziale punto di svolta. L'integrazione delle tecnologie Uber, Nuro e Lucid promette efficienza e riduzione dell'impatto ambientale con veicoli elettrici. Il successo potrebbe influenzare futuri sviluppi nella guida autonoma, per un futuro più innovativo e sostenibile.

Esperienza Utente

Al Consumer Electronics Show 2026, Uber, Nuro e Lucid hanno presentato l'esperienza di bordo. I robotaxi offriranno visualizzazione in tempo reale del percorso e aggiornamenti di stato tramite LED. L'expertise in veicoli elettrici, autonomia e ridehailing sta creando un'opzione unica per un trasporto autonomo accessibile e scalabile nella Bay Area.