Il mercato estivo inizia a entrare nel vivo e le grandi della Serie A stanno già tracciando le linee guida per il futuro. La Juventus guarda ai giovani talenti e mette a segno il primo acquisto della propria estate, l'Inter sogna un colpo di assoluto prestigio internazionale per alzare ulteriormente il livello tecnico della squadra, mentre a Roma Gasperini stila la lista degli esterni da seguire.

Reynaudm è bianconero: la Juventus investe sul futuro

Il primo acquisto dell'estate 2026 della Juventus porta il nome di Louis Reynaudm. Il difensore francese classe 2008 arriva dal Tolosa U19 in un'operazione che conferma la volontà del club bianconero di continuare a investire sui migliori prospetti del panorama europeo.

Un affare che sarebbe stato impostato già nei mesi scorsi dall'ex amministratore delegato Damien Comolli e che trova oggi la propria concretizzazione.

Reynaudm non sarà aggregato alla prima squadra, almeno nell'immediato. Il giovane centrale entrerà infatti a far parte della Primavera bianconera, dove intraprenderà il tradizionale percorso di crescita pensato per i talenti più promettenti del vivaio juventino. Alto un metro e novanta, mancino naturale e dotato di una struttura fisica già importante, il francese può essere impiegato sia come centrale di sinistra sia come centrale di destra, caratteristica che ne aumenta ulteriormente il valore prospettico.

L'Inter sogna Odegaard, la Roma studia il piano Gasperini

Se la Juventus guarda al domani, l'Inter starebbe invece pensando a un colpo in grado di infiammare immediatamente la piazza. Le indiscrezioni delle ultime ore parlano infatti di un interesse nerazzurro per Martin Odegaard, trequartista norvegese e leader tecnico dell'Arsenal. Un profilo che rappresenterebbe un salto di qualità significativo sotto il profilo tecnico, dell'esperienza internazionale e della personalità. L'operazione, tuttavia, appare estremamente complessa. Odegaard è legato ai Gunners da un contratto in scadenza nel 2028 e viene valutato circa 60 milioni di euro. Una cifra che rende difficile immaginare un investimento immediato da parte dell'Inter, soprattutto in un'unica soluzione.

Intanto a Roma si lavora per rinforzare le corsie offensive. Secondo quanto riferito a Te la do io Tokyo dal giornalista Jonathan Calò, Gian Piero Gasperini avrebbe stilato una lista composta da otto attaccanti esterni, quattro per fascia, tra cui scegliere i rinforzi per la prossima stagione. Il cronista non ha rivelato tutti i nomi presenti nell'elenco, ma ha lasciato intendere che Christian Pulisic farebbe parte dei candidati per la corsia sinistra. Curiosamente, invece, Mason Greenwood non rappresenterebbe la prima scelta per la fascia destra, ma soltanto la seconda opzione nelle preferenze del tecnico giallorosso. Segnale di come a Trigoria si stiano valutando profili di altissimo livello per completare il nuovo assetto offensivo.