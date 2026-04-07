Il panorama dei veicoli elettrici (EV) è in rapida evoluzione, mostrando dinamiche contrastanti tra il mercato del nuovo e quello dell'usato. Mentre le vendite di nuovi EV registrano un calo, il settore dei veicoli elettrici usati evidenzia una notevole crescita, spinto da fattori economici e da un'abbondanza di offerta.

Il calo delle vendite di nuovi EV

Nel primo trimestre del 2026, le vendite di nuovi veicoli elettrici negli Stati Uniti hanno subito una flessione del 28% rispetto all'anno precedente. Questa diminuzione è attribuibile alla cancellazione del credito d'imposta federale di 7.500 dollari, un incentivo che aveva precedentemente sostenuto il mercato.

L'assenza di tale agevolazione ha disincentivato molti consumatori dall'acquisto. Veicoli con un prezzo superiore agli 80.000 dollari, come la Mercedes EQE del 2025, non erano idonei al credito d'imposta, evidenziando l'impatto della rimozione degli incentivi sul valore di mercato.

Il boom del mercato degli EV usati

Contrariamente alla tendenza del nuovo, il mercato dei veicoli elettrici usati sta vivendo un periodo di forte espansione. Le vendite sono aumentate del 12% nel primo trimestre del 2026 rispetto all'anno precedente. Questo incremento è alimentato dall'elevato numero di contratti di leasing in scadenza, che stanno immettendo centinaia di migliaia di veicoli pre-posseduti sul mercato.

L'afflusso di questi veicoli, combinato con l'aumento del prezzo della benzina, che ha superato i 4 dollari al gallone, rende gli EV usati un'opzione sempre più attraente per i consumatori in cerca di soluzioni di trasporto più economiche.

Offerta e domanda: un equilibrio in evoluzione

L'abbondanza di EV usati ha generato una stabilizzazione, e in alcuni casi una riduzione, dei prezzi, rendendo questi veicoli sempre più competitivi rispetto alle controparti a combustione interna. Il prezzo medio di un EV usato si attesta ora a 34.821 dollari, molto vicino ai 33.487 dollari dei veicoli a benzina equivalenti. Si prevede che questa tendenza al ribasso possa intensificarsi, con oltre 300.000 veicoli elettrici usati che dovrebbero entrare nel mercato entro la fine del 2026, esercitando ulteriore pressione sui prezzi.

Consigli per gli acquirenti

Nonostante le opportunità offerte dal mercato dell'usato, è fondamentale che gli acquirenti agiscano con prudenza e informazione. È sconsigliato prendere decisioni affrettate, dettate dall'ansia per i prezzi della benzina o da tempistiche non ottimali. Una pianificazione attenta e una profonda conoscenza delle dinamiche economiche emergenti sono essenziali per evitare scelte impulsive e potenzialmente svantaggiose.

In sintesi, il panorama automobilistico è testimone di un significativo spostamento: mentre il mercato dei nuovi EV affronta delle difficoltà, quello degli usati prospera. Comprendere queste dinamiche è cruciale per consumatori e investitori che desiderano navigare con successo nel futuro della mobilità sostenibile.