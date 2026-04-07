Picsart, piattaforma di design con AI e oltre 130 milioni di utenti, ha lanciato il 6 aprile 2026 “Earn with Picsart”. L’iniziativa rivoluziona la monetizzazione dei contenuti originali creati con gli strumenti AI. Universalmente accessibile, senza inviti o pubblico minimo, il programma lega i guadagni alle performance (visualizzazioni, commenti, condivisioni, portata), non ai follower. Il CEO Hovhannes Avoyan evidenzia il focus sul merito creativo e l’impatto sul pubblico.

Funzionamento e Vantaggi per i Creatori

“Earn with Picsart” premia qualità e creatività.

I creatori usano gli strumenti Picsart per opere originali, condividendole sui social. Una dashboard integrata monitora i guadagni, prelevabili via Stripe. Il programma offre prompt creativi e sfide; la sottomissione è facilitata da tag e descrizioni, ottimizzando visibilità e categorizzazione.

Vasta interoperabilità con le principali piattaforme social (Instagram, TikTok, YouTube, X) consente ai creatori un workflow unificato: dalla concezione alla monetizzazione, tutto in un ecosistema coerente e ottimizzato.

L'Evoluzione di Picsart e l'Impatto sulla Creator Economy

Fondata nel 2011, Picsart è un potente editor creativo (design, fotoritocco, generazione AI). Con oltre 130 milioni di utenti, evolve da strumento a piattaforma di guadagno.

Questa trasformazione, avviata con il marketplace di agenti AI, crea un ecosistema completo per i creatori.

“Earn with Picsart” ridefinisce la creator economy. Premia i creatori per il valore intrinseco dei contenuti, non per il seguito, democratizzando la monetizzazione e riconoscendo il talento anche senza fanbase consolidata. Picsart è un hub centralizzato che gestisce l’intero processo creativo, dall’ideazione alla monetizzazione. Ciò favorisce la fidelizzazione e apre scenari per marketing, educazione creativa e un business sostenibile. In un’economia in espansione, Picsart assume un ruolo strategico, integrando la monetizzazione nel flusso creativo.