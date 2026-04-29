La disputa legale tra Apple ed Epic Games ha raggiunto un nuovo punto di svolta. La Corte d'Appello per il Nono Circuito degli Stati Uniti ha statuito a favore di Epic, obbligando Apple a mantenere le modifiche che consentono agli sviluppatori di utilizzare sistemi di pagamento esterni senza commissioni aggiuntive. Questo verdetto, che ribalta una precedente sospensione, rappresenta una significativa vittoria per Epic Games e giunge mentre il caso si avvia alla Corte Suprema, ridefinendo le politiche dell'App Store.

Reazione di Epic Games

Epic Games ha accolto con favore la decisione.

Il CEO Tim Sweeney, su X, ha espresso soddisfazione, dichiarando le «tattiche dilatorie di Apple giunte al termine» e sottolineando l'importanza della pronuncia per la struttura futura delle commissioni di Apple.

Implicazioni settoriali

La sentenza ha profonde implicazioni per l'industria tecnologica, in particolare per i modelli di business delle piattaforme app-based. Se Apple dovrà consentire pagamenti esterni senza commissioni, altri giganti del settore potrebbero riconsiderare le proprie pratiche, favorendo maggiore apertura e competitività nei mercati digitali, con un potenziale vantaggio per gli sviluppatori più piccoli.

Prospettive e genesi della contesa

Nonostante la vittoria cruciale di Epic Games, il futuro della disputa rimane incerto.

Apple conserva la possibilità di ricorrere alla Corte Suprema, sebbene precedenti decisioni suggeriscano una propensione a non intervenire. La vicenda giudiziaria risale al 2021, quando Apple fu obbligata a eliminare le politiche anti-incanalamento. Il suo rifiuto di conformarsi pienamente, nonostante una lieve riduzione delle commissioni, ha riacceso la disputa. Questa decisione aggiunge un nuovo capitolo a una battaglia legale che potrebbe ridisegnare il panorama delle app digitali. La pressione per trasparenza ed equità nel settore è ora più forte che mai.