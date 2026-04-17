Google ha potenziato la sua AI Mode su Search, introducendo nuove funzionalità per semplificare la pianificazione dei viaggi estivi e lo shopping locale. L'assistente agentico è ora in grado di verificare la disponibilità di prodotti nei negozi vicini e offre un sistema di monitoraggio dei prezzi per singoli hotel.

Verifica disponibilità prodotti con AI agentica

Con l'ultimo aggiornamento di AI Mode, Google può contattare autonomamente i negozi locali per accertare la disponibilità di un articolo specifico. Basta descrivere l'articolo, ad esempio "occhiali da sole con clip-on polarizzati", e l'assistente effettuerà le chiamate.

I dettagli vengono inviati via email. Si basa su tecnologie come Duplex e modelli Gemini, che automatizzano selezione del negozio, domande e sintesi delle risposte.

Monitoraggio personalizzato prezzi hotel

Il servizio di monitoraggio prezzi si estende ora ai singoli hotel. Su desktop, si cerca l'hotel per nome e si attiva il toggle "monitoraggio prezzo". Su mobile, l'opzione è nella scheda "Prezzi" dopo la ricerca. Una volta impostato, il sistema invierà un'email di avviso ogni volta che il prezzo dell'hotel subirà variazioni per le date selezionate, per un aggiornamento costante.

Tendenze di ricerca e destinazioni estive 2026

Le destinazioni internazionali e nazionali più ricercate su Google Flights per l'estate 2026 includono St.

Maarten, Stoccolma, Kansas City (Missouri) e Sarasota (Florida). L'interesse per "AI travel assistant" e "AI concierge" è cresciuto del 350% nell'ultimo anno, mentre "AI flight booking" ha registrato un incremento del 315%. "How to use AI to find flight deals" è emersa come query di tendenza tra le query "flight deals" nell'ultimo mese.

L'evoluzione di AI Mode: un assistente proattivo

Questi sviluppi si inseriscono nel percorso di Google per introdurre agenti AI agentici in Search. Precedentemente, AI Mode aveva arricchito le sue funzionalità con visual shopping panels, agentic checkout, virtual try-on e fan-out delle query. L'integrazione di chiamate automatiche ai negozi e il tracking personalizzato degli hotel rappresenta un'ulteriore evoluzione, avvicinandosi a un vero assistente proattivo.

Vantaggi per utenti e commercio locale

La funzione "Let Google Call" riduce le frizioni nello shopping locale, sollevando l'utente dal compito di telefonare ai negozi. Allo stesso modo, il monitoraggio prezzi per hotel consente di risparmiare tempo e di rimanere aggiornati sulle variazioni dei costi. I negozi contattati ottengono maggiore visibilità e conversioni, mentre gli utenti un servizio più proattivo e personalizzato. Nel panorama dell'AI per viaggi e shopping, questi strumenti segnano la transizione da assistenti passivi a veri agenti proattivi che pianificano ed eseguono autonomamente. In sintesi, AI Mode non si limita a suggerire, ma agisce per conto dell'utente, rendendo più fluido acquisto o prenotazione. L'utente moderno cerca soluzioni immediate e automatizzate.