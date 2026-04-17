Il 20 aprile 2026 scade la Sezione 702 della Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), legge che consente alle agenzie USA di raccogliere comunicazioni estere senza mandato specifico. La sua estensione è al centro di un vivo confronto politico: la Casa Bianca e il Congresso cercano una proroga “pulita”, mentre un fronte bipartisan chiede riforme per tutelare la privacy dei cittadini americani, coinvolti nelle intercettazioni.

La Camera ha approvato una proroga temporanea fino al 30 aprile 2026. La votazione notturna ha mostrato un rifiuto repubblicano verso un'estensione più ampia.

Il piano iniziale per una rinegoziazione a lungo termine è stato bloccato da 20 repubblicani unitisi ai democratici. Il provvedimento passa al Senato con tempi limitati. Questa mossa evidenzia un forte disallineamento repubblicano e l'urgenza di evitare l'interruzione della sorveglianza. La Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) certifica annualmente le pratiche, consentendo la raccolta dati senza autorizzazione. La proroga, seppur breve, non risolve il nodo politico e costituzionale.

Richieste bipartisan per riforme strutturali

Parallelamente alla proroga, cresce la pressione bipartisan per riforme strutturali. I senatori Mike Lee (R-UT) e Ron Wyden (D-OR) hanno presentato il Government Surveillance Reform Act.

Questo propone la reautorizzazione della Sezione 702 con tutele chiave: obbligo di mandato per ricerche su cittadini americani (chiudendo il "backdoor search") e divieto di acquistare dati da data brokers senza autorizzazione. Sostenuto da organizzazioni per le libertà civili, il disegno affronta la controversa sorveglianza senza mandato tramite "backdoor search", dove dati su soggetti esteri sono scandagliati per comunicazioni di statunitensi senza mandato, con dubbi sulla costituzionalità (Quarto Emendamento). Un'opinione riservata del FISC complica il dibattito, richiedendo piena consapevolezza del Congresso sulle tutele, in contrasto col "rinnovo pulito" dell'amministrazione Trump.

Il bivio: proroga o riforma sostanziale?

Il voto della Camera e la proroga lampo al 30 aprile evidenziano un Congresso diviso. Da un lato, la necessità di garantire la continuità dell'intelligence; dall'altro, la crescente consapevolezza sulla sorveglianza di massa e la richiesta di interventi normativi severi. Il calendario serrato — scadenza il 20 aprile e proroga al 30 — limita le soluzioni ordinarie. Un accordo rapido è possibile solo se le riforme otterranno spazio concreto nei negoziati, altrimenti il rischio è di estendere lo status quo, mantenendo un sistema con evidenti ombre giuridiche e politiche. La posta in gioco trascende la sicurezza nazionale, riguardando il bilanciamento tra potere di sorveglianza e diritti individuali. Se il Congresso non finalizzerà una riforma sostanziale, la questione della Sezione 702 continuerà a dominare il confronto democratico americano su privacy e sorveglianza.