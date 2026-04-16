Google ha rivoluzionato la sua strategia di contrasto agli annunci ingannevoli, concentrandosi sull'intelligenza artificiale, in particolare sui modelli Gemini. Nel 2025, l'azienda ha bloccato un numero record di annunci, ma ha ridotto significativamente le sospensioni degli account inserzionisti, optando per un approccio più mirato e granulare. Il 2025 Ads Safety Report evidenzia un bilancio di 8,3 miliardi di annunci bloccati, di cui 602 milioni legati a truffe.

8,3 miliardi di annunci bloccati nel 2025: l'AI protagonista della difesa

Nel 2025, Google ha bloccato o rimosso globalmente 8,3 miliardi di annunci, un incremento notevole rispetto ai 5,1 miliardi del 2024.

I modelli Gemini hanno giocato un ruolo cruciale, intercettando oltre il 99% degli annunci non conformi prima che raggiungessero gli utenti. Questo successo è attribuito all'analisi in tempo reale di centinaia di miliardi di segnali, inclusi età degli account, pattern comportamentali e schemi di campagna, per cogliere la nuance dell'intento dell'inserzionista.

Blocco mirato vs sospensioni: l'evoluzione dell'enforcement

Nonostante il drastico aumento dei blocchi, il numero di account inserzionisti sospesi è diminuito. A livello globale, 4 milioni di account sono stati sospesi per attività fraudolente. Negli Stati Uniti, sono stati rimossi oltre 1,7 miliardi di annunci e sospesi 3,3 milioni di account, principalmente per abusi di rete pubblicitaria, rappresentazioni errate e contenuti sessuali.

In India, i blocchi hanno raggiunto 483,7 milioni, mentre le sospensioni sono calate da 2,9 a 1,7 milioni, con violazioni relative a marchi, servizi finanziari e copyright.

Precisione e affidabilità: meno sospensioni errate

L'adozione dell'AI ha portato a una riduzione dell'80% delle sospensioni errate anno su anno. La strategia include anche il rafforzamento delle difese tramite la verifica degli inserzionisti, un meccanismo che previene la creazione di account da parte di malintenzionati, consolidando un processo di enforcement più proattivo e preciso.

Contesto storico: confronto con il 2024

Il 2025 segna una trasformazione significativa rispetto al 2024. In quell'anno, Google aveva rimosso 5,1 miliardi di annunci, sospeso 39,2 milioni di account e applicato restrizioni a 9,1 miliardi di annunci, intervenendo anche su 1,3 miliardi di pagine publisher.

La nuova strategia ha spostato il focus dalla sospensione generalizzata degli account a una difesa preventiva e più raffinata a livello di singolo annuncio, grazie all'AI Gemini.

Impatto e implicazioni della nuova strategia

Per gli inserzionisti legittimi, questo significa minori rischi di sospensioni ingiustificate e interruzioni ridotte dell'attività pubblicitaria. L'industria beneficia di un ambiente più sicuro e affidabile. Tuttavia, è stato sottolineato che i numeri possono variare con l'adattamento dei malintenzionati e l'implementazione di nuove difese. L'obiettivo primario rimane bloccare i contenuti dannosi il più precocemente possibile. La sfida futura sarà mantenere l'equilibrio tra efficacia e precisione, estendendo la protezione delle piattaforme digitali con meccanismi sempre più intelligenti e trasparenti in un panorama pubblicitario dinamico e in continua evoluzione.