Instagram ha introdottouna delle funzionalità più attese: la modifica dei commenti. L'aggiornamento, annunciato il 9 aprile 2026, permette di modificare i commenti entro 15 minuti dalla pubblicazione, rispondendo a una richiesta a gran voce.

Una volta modificato, il commento mostrerà un'indicazione, ma senza accesso al testo originale. Ciò distingue Instagram da piattaforme come iMessage, che rendono visibile la cronologia delle revisioni.

Dettagli e limiti della funzione

Nonostante la maggiore flessibilità, Instagram ha stabilito limiti: la finestra temporale è di 15 minuti e solo il testo può essere alterato; immagini allegate rimangono invariate.

Tali accorgimenti mirano a migliorare l'esperienza utente, risolvendo frustrazioni di lunga data.

Sebbene l'annuncio sia recente, la funzionalità era già in fase di test. Alcuni utenti l'avevano notata nelle settimane precedenti, suggerendo un'implementazione graduale.

Sicurezza e politiche per i giovani

L'introduzione della modifica dei commenti si inserisce in un contesto più ampio di aggiornamenti di Instagram, volti a rafforzare la sicurezza e mitigare l'impatto negativo sulle giovani generazioni. Contestualmente, comunicate nuove restrizioni sui contenuti per gli account adolescenti.

Queste evoluzioni seguono importanti sconfitte legali subite da Meta, società madre di Instagram. Una sentenza in New Mexico ha riconosciuto la responsabilità per aver compromesso la sicurezza dei minori; a Los Angeles, una decisione ha stabilito che le app di Meta sono state progettate per creare dipendenza, danneggiando la salute mentale dei giovani.

Altre innovazioni in arrivo

Oltre alla modifica dei commenti, Instagram prosegue la sua evoluzione con nuove funzionalità per migliorare l'interazione e l'efficienza dei creatori di contenuti. Tra le novità, la programmazione di Reel di prova e lo sviluppo di strumenti per le Storie, come maggiore durata delle canzoni e un teleprompter integrato.

Questi aggiornamenti evidenziano il costante impegno di Instagram nel mantenere la sua posizione di avanguardia, offrendo soluzioni innovative e rispondendo attivamente ai feedback, per un ambiente digitale più soddisfacente e sicuro.