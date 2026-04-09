Accedere alle Top 20 di Startup Battlefield significa guadagnare il Disrupt Main Stage: sei minuti per presentare il progetto dal vivo a investitori e media globali. Ma anche non rientrare in questa élite non preclude la visibilità: far parte delle Startup Battlefield 200 offre un pacchetto di supporto strategico e visibilità cruciale per le startup early-stage.

Selezione e percorso per il Top 20

Le Top 20 sono selezionate tra le 200 startup più differenti, convincenti e pronte per il palcoscenico globale. I video di prodotto e dei fondatori sono il primo filtro: devono mostrare il prodotto in azione, la differenziazione e trasmettere convinzione, oltre ai numeri.

Le Top 20 ricevono affiancamento dal team TechCrunch per pitch e demo. Seguono sei minuti di presentazione e Q&A con investitori come Aileen Lee, Kirsten Green, Ann Miura‑Ko e Hans Tung. Le migliori cinque accedono a una pitch finale: il vincitore ottiene 100.000 dollari equity‑free e la Disrupt Cup.

Benefici per le Startup Battlefield 200

Far parte delle Startup Battlefield 200 è un riconoscimento potente. Ogni startup riceve uno stand demo finanziato, pass per il team, accesso a un programma virtuale pre-evento con VC e operatori, preparazione al pitch e invito alla reception riservata.

Durante TechCrunch Disrupt, tutte le 200 startup si presentano al pubblico: sul Disrupt Stage o sullo Showcase Stage.

Entrambe le piattaforme offrono visibilità a investitori, media e partner.

Ogni azienda entra nell'ecosistema editoriale TechCrunch. Sebbene la copertura non sia automatica, gli editor monitorano le startup tramite articoli, podcast (Build Mode, Equity) e aggiornamenti futuri. Le più promettenti sono invitate a pitch, interventi e nuove opportunità sulle piattaforme TechCrunch.

Si accede inoltre a una rete di alumni di oltre 1.700 startup (Dropbox, Discord, Cloudflare inclusi), che hanno raccolto 32 miliardi di dollari e realizzato oltre 250 exit. Anche dopo l'evento, ricevono inviti a pitch, conferenze e vantaggi esclusivi tramite la rete di partner.

Candidatura: scadenze e benefici

Il termine ultimo per le candidature è il 27 maggio 2026.

La sola candidatura offre vantaggi: tariffe riservate per i pass Disrupt, sconti espositivi e risorse dai partner, utili per le edizioni future.

Valore strategico del programma

La Startup Battlefield 200 è il cuore del funnel TechCrunch per startup early-stage. Offre visibilità e accelera credibilità, network e maturazione del pitch, preparando a confronti reali con investitori e media.

Molte scaleup globali hanno iniziato qui, a dimostrazione che non è solo la vittoria a contare, ma tutto ciò che la precede e segue: preparazione, connessioni e visibilità.

In sintesi, partecipare alla Startup Battlefield – anche solo tra le 200 selezionate – posiziona al centro del radar di VC, media e della comunità innovativa globale.

Il vero valore non è solo il palco, ma la trasformazione dell'intero percorso.

Per i fondatori early-stage, la questione non è se candidarsi, ma quando. Una preparazione accurata non è un lusso, ma un vantaggio competitivo.