La partnership tra Microsoft e OpenAI entra in una nuova fase, caratterizzata dalla fine dell'esclusività e da una ridefinizione dei termini finanziari e strategici. Il 29 aprile 2026, Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha dichiarato che l'azienda intende "sfruttare" il nuovo accordo, mantenendo l'accesso ai modelli e ai prodotti di OpenAI fino al 2032 senza dover pagare royalties. Questo è stato concepito come un costrutto win-win per preservare l'armonia industriale tra le due entità.

Già il 27 aprile 2026, era stata formalmente cancellata l'esclusività che Microsoft deteneva per la vendita e l'hosting dei modelli di OpenAI.

Sebbene Microsoft rimanga il principale provider cloud, ora detiene una licenza non esclusiva sui modelli fino al 2032 e riceverà una quota dei ricavi da OpenAI fino al 2030, con un tetto massimo prestabilito e indipendente dai progressi tecnologici.

Rimodulazione Finanziaria e Strategica

La riforma contrattuale segna un ribaltamento delle condizioni che avevano regolato i rapporti precedenti. Microsoft non verserà più una parte dei ricavi a OpenAI per l'utilizzo dei suoi modelli. Al contrario, OpenAI continuerà a pagare Microsoft per i servizi, ma solo fino al 2030 e entro un limite prefissato. Il nuovo accordo elimina inoltre qualsiasi legame diretto tra i pagamenti e il raggiungimento dell'intelligenza artificiale generale (AGI).

Libertà Multi-Cloud e Priorità Azure

OpenAI ottiene ora la flessibilità di distribuire i propri prodotti non solo su Azure, ma anche su altre piattaforme come AWS e Google Cloud, creando portfolio più agili. Nonostante questa libertà multi-cloud, Microsoft mantiene il ruolo di partner principale: ogni nuovo prodotto di OpenAI sarà lanciato prioritariamente su Azure, a meno di specifiche mancanze di capacità o di una diversa scelta strategica. Questo passaggio mira a semplificare una relazione complessa, promuovendo flessibilità operativa e stabilità finanziaria, garantendo a OpenAI accesso a infrastrutture più ampie e a Microsoft benefici economici e un posizionamento strategico.

Dinamiche Competitive e Impatto sul Mercato

La fine dell'esclusività ridisegna radicalmente il panorama competitivo nell'ecosistema cloud. Attori come AWS e Google possono ora proporre direttamente i modelli di OpenAI ai loro clienti, specialmente nel segmento enterprise, dove la diversificazione delle infrastrutture è cruciale. Per Microsoft, questa mossa assicura un posizionamento meno vincolante rispetto a OpenAI, mantenendo un'influenza economica e strategica significativa grazie alla licenza e alla partecipazione del 27% nel capitale dell'azienda. Satya Nadella ha ribadito la solidità rimodulata del legame commerciale, parlando di "export sfruttabile" della proprietà intellettuale.

Verso una Strategia Multi-Modello e Nuove Opportunità

Questa evoluzione del patto riflette anche un cambio di paradigma nella strategia AI di Microsoft. L'azienda sta spostando la sua attenzione verso un modello multi-modello, che include tecnologie proprietarie, soluzioni open source e agent di terze parti come Anthropic. Questa flessibilità si integra perfettamente con una partnership meno vincolata. Per OpenAI, l'uscita da un vincolo esclusivo significa poter accedere a nuovi mercati e scalare le proprie operazioni senza dipendere da una singola infrastruttura. Ciò rende il potenziale IPO della società più credibile, grazie a un quadro contrattuale più prevedibile e sostenibile.

La partnership, sebbene ridisegnata, conserva la sua centralità nell'ecosistema globale dell'IA.

Microsoft rinuncia a privilegi esclusivi ma mantiene licenze, partecipazioni e visibilità. OpenAI, d'altra parte, amplia la propria libertà di scelta e l'accesso al mercato. Il nuovo accordo delinea uno scenario più aperto ma intrinsecamente solido, testimoniando la maturazione di un'alleanza pluriennale.