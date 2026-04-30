Amazon sta vivendo un periodo di notevole espansione nel suo settore cloud, come evidenziato dai risultati del primo trimestre del 2026. La divisione Amazon Web Services (AWS) ha registrato un incremento delle vendite nette del 28% su base annua, raggiungendo i 37,6 miliardi di dollari. Questo rappresenta il tasso di crescita più rapido per AWS negli ultimi quindici trimestri, un successo attribuito al ruolo cruciale della piattaforma nel supportare l'industria dell'intelligenza artificiale (AI).

Investimenti strategici per la crescita infrastrutturale

Nonostante l'aumento delle entrate nel cloud, Amazon sta contemporaneamente intensificando la sua spesa in conto capitale per potenziare l'infrastruttura necessaria. Andy Jassy, presidente e CEO di Amazon, ha chiarito che la crescita degli investimenti infrastrutturali di AWS proseguirà nel breve termine. Questi includono acquisizioni di terreni, sviluppo di impianti elettrici, costruzione di edifici, e l'approvvigionamento di chip, server e attrezzature di rete, elementi fondamentali per sostenere il ritmo di espansione attuale.Jassy ha spiegato che tali investimenti, sebbene comportino una "bruciatura di cassa nel breve termine", sono orientati a un "ritorno a lungo termine", finanziando asset con una lunga vita utile, come i data center che possono operare per oltre 30 anni.

Il CEO ha rassicurato gli investitori riguardo ai timori di un'eccessiva spesa in infrastrutture, riconoscendo che tali investimenti possono influenzare il flusso di cassa libero nelle fasi iniziali di un ciclo di crescita.

Performance finanziaria e impatto sul flusso di cassa

Complessivamente, Amazon ha registrato un aumento delle vendite del 17% su base annua, raggiungendo i 181,5 miliardi di dollari. Tuttavia, il flusso di cassa libero ha subito una significativa contrazione del 95%, attestandosi a 1,2 miliardi di dollari. Questa diminuzione è stata causata principalmente da un incremento di 59,3 miliardi di dollari negli acquisti di proprietà e attrezzature, gran parte dei quali direttamente collegati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.Nel corso del primo trimestre, Amazon ha consolidato la sua posizione nel settore AI attraverso importanti accordi con leader di mercato come OpenAI e Anthropic.

Queste partnership strategiche garantiranno un utilizzo più ampio dei suoi chip Trainium e Graviton, rafforzando la sua leadership tecnologica.

Prospettive future e espansione dei servizi

Le previsioni per il futuro indicano una continuazione dello slancio nel cloud computing. Amazon stima vendite nette per il trimestre corrente comprese tra 194 miliardi e 199 miliardi di dollari, proiettando un aumento tra il 16% e il 19% rispetto all'anno precedente. Questo ottimismo è alimentato sia dagli ingenti investimenti in tecnologia e infrastruttura, sia dall'espansione dei servizi a livello globale.Un esempio è l'impegno di Amazon nell'ampliamento di Amazon Now, il servizio di consegna ultra-rapida, già disponibile in diversi paesi e con piani di ulteriore estensione entro l'anno.

Questa iniziativa, insieme agli investimenti in AI e cloud, sottolinea la strategia di Amazon per mantenere un forte vantaggio competitivo nel mercato tecnologico globale.La traiettoria attuale conferma Amazon come attore dominante nel settore del cloud computing, capitalizzando le tendenze emergenti dell'intelligenza artificiale per generare redditività a lungo termine, pur gestendo "sfide temporanee sul fronte della liquidità".