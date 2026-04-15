OpenAI ha rilasciato un importante aggiornamento per il suo Agents SDK, introducendo il sandboxing nativo e l'harness model-native. Queste innovazioni mirano a potenziare le aziende nella creazione di agenti autonomi più sicuri, robusti e capaci di gestire task complessi.

Sandboxing nativo: controllo e sicurezza

Il sandboxing nativo consente agli agenti di operare in ambienti isolati, limitando l'accesso a file, strumenti e risorse solo per le operazioni essenziali. Questo riduce i rischi dell'esecuzione non supervisionata e rafforza la protezione dell'infrastruttura aziendale.

L'SDK supporta provider come Blaxel, Cloudflare, Daytona, E2B, Modal e Vercel. Un manifesto permette agli sviluppatori di definire risorse, destinazioni di scrittura dati e risorse esterne (es. AWS S3, GCS), creando un workspace prevedibile e sicuro.

Il sistema garantisce durabilità e scalabilità: lo stato dell'agente è preservato tramite snapshot automatici e rehydration in caso di perdita di un container. Il framework supporta sandboxes parallele, routing su ambienti isolati e orchestrazione di sottogenti, migliorando resilienza e prestazioni dei workflow agentici.

Harness model-native: interazione ottimizzata

L'harness model-native migliora la capacità degli agenti di interagire con documenti, file ed eseguire comandi direttamente nel flusso dei modelli di frontier.

Le funzionalità includono l'uso di strumenti tramite MCP, skill con progressive disclosure, istruzioni personalizzate via AGENTS.md, comandi shell, patch sui file, memorie configurabili e orchestrazione consapevole del sandbox. Questo approccio allinea gli agenti con le modalità operative preferite dai modelli AI avanzati, incrementando affidabilità e performance, specialmente per i task "long-horizon" che richiedono coerenza e persistenza.

Disponibilità: Python ora, TypeScript in arrivo

L'aggiornamento dell'Agents SDK è disponibile tramite API con pricing standard. Il rilascio iniziale è in Python, con il supporto a TypeScript previsto in una release successiva per ampliare la compatibilità con stack enterprise JavaScript-oriented.

La roadmap include ulteriori evoluzioni dell'harness, nuovi modelli operativi (code mode, sub-agents) e l'estensione delle funzionalità a TypeScript, per uno sviluppo agentico più fluido e integrabile.

Rilievo strategico per OpenAI

Questo aggiornamento è cruciale per la strategia enterprise di OpenAI. L'evoluzione dell'Agents SDK, con sandboxing e harness integrati, fornisce una base robusta per agenti affidabili, garantendo visibilità, controllo e sicurezza nei contesti produttivi. OpenAI, che offre già Frontier per la gestione centralizzata dei flussi agentici, consolida il proprio ecosistema.

A differenza di concorrenti come Anthropic, che puntano su soluzioni open-source, OpenAI si concentra sulla coerenza operativa e sulla robustezza della propria offerta, attraendo imprese che richiedono automazioni complesse ma governabili.

Le novità evidenziano che l'innovazione negli agenti aziendali non è solo "fare", ma fare bene in ambienti definiti, ripetibili e sostenibili.