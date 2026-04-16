Google sta rivoluzionando l'esperienza di navigazione con l'introduzione di AI Mode e il pannello laterale Gemini in Chrome, trasformando il browser in una piattaforma più interattiva e intelligente. Queste innovazioni permettono agli utenti di esplorare il web in modi inediti, integrando l'intelligenza artificiale direttamente nel flusso di lavoro quotidiano.

AI Mode: navigazione affiancata e ricerca conversazionale

La nuova AI Mode consente di visualizzare una pagina web e l'interfaccia dell'AI conversazionale fianco a fianco. Questa funzionalità è progettata per facilitare la consultazione simultanea di informazioni, permettendo agli utenti di porre domande di approfondimento o confrontare dettagli senza dover cambiare scheda.

Ad esempio, durante l'acquisto di un nuovo elettrodomestico, è possibile descrivere le proprie esigenze all'AI Mode e, una volta selezionato un prodotto, aprire il sito del rivenditore accanto all'AI per chiedere dettagli specifici, come la facilità di pulizia. I primi test hanno dimostrato che questa modalità aiuta a mantenere la concentrazione, eliminando la necessità di continui passaggi tra le schede e preservando il contesto della ricerca.

Gemini e il multitasking avanzato

L'integrazione del pannello laterale Gemini in Chrome segna un passo avanti nel multitasking. Accessibile da qualsiasi scheda, questo pannello non è intrusivo e si attiva con un semplice clic sull'icona dedicata. Permette di gestire compiti separati mantenendo la scheda principale aperta, ideale per confrontare opzioni, riassumere recensioni di prodotti da più siti o organizzare eventi, tutto tramite comandi in linguaggio naturale.

A completamento, la funzione Auto Browse introduce un agente AI capace di eseguire attività web complesse in background, come la prenotazione di biglietti o la pianificazione di viaggi, liberando l'utente per altre attività. Questa automazione mira a semplificare l'amministrazione online, gestendo appuntamenti, documenti fiscali o abbonamenti, e può anche raccogliere preventivi o velocizzare il rinnovo della patente. La gestione delle credenziali tramite Chrome Password Manager facilita l'accesso ai siti che richiedono login, mentre l'AI chiede conferma per azioni importanti come acquisti o post sui social media.

Nano Banana e Personal Intelligence: personalizzazione intelligente

Con Nano Banana, Chrome integra ora un potente strumento di modifica delle immagini direttamente nel browser.

Non è più necessario scaricare e ricaricare immagini; gli utenti possono alterare elementi visivi tramite il pannello laterale, ad esempio modificando un divano in un design d'interni, anche facendo riferimento a immagini aperte in altre schede. Questa funzionalità rende la personalizzazione delle immagini fluida e immediata. Inoltre, la Personal Intelligence di Google arricchisce l'esperienza utente, attingendo a informazioni provenienti dall'ecosistema Google, come Gmail, per fornire risposte più contestualizzate e personalizzate. Questo sistema apprende dalle conversazioni passate e dai dati delle app connesse, offrendo un livello di consapevolezza che rende le interazioni con l'AI ancora più pertinenti.

Un futuro potenziato dall'AI

Queste significative innovazioni sono attualmente disponibili negli Stati Uniti, ma Google ha espresso l'intenzione di espanderle a livello globale. L'integrazione profonda dell'intelligenza artificiale in Chrome, con funzionalità come AI Mode, il pannello Gemini, Nano Banana e Auto Browse, rappresenta un'evoluzione naturale del browser più popolare al mondo. L'obiettivo è offrire un'esperienza di navigazione unica, altamente personalizzata e notevolmente più efficiente, consolidando la posizione di Google come pioniere nella trasformazione digitale del web.