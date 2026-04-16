Roblox sta potenziando il suo Assistant AI, trasformandolo in un interlocutore intelligente e proattivo per gli sviluppatori. L'introduzione di nuovi strumenti “agentici” è volta a guidare l'intero ciclo di creazione dei giochi sulla piattaforma, con un focus sul nuovo Planning Mode, capace di analizzare il codice, porre domande chiarificatrici e tradurre gli intenti in piani d'azione modificabili.

Planning Mode: dalla visione alla strategia di sviluppo

Il Planning Mode è il fulcro dell'evoluzione di Assistant, superando le risposte monodirezionali.

Agisce come un collaboratore, analizzando il progetto, formulando domande per chiarire dettagli e organizzando piani d'azione editabili. Questo permette agli sviluppatori di affinare obiettivi e strategie prima di procedere con la costruzione.

Creazione di asset con l'intelligenza artificiale: Mesh e Modelli Procedurali

Definito il piano, il Planning Mode sfrutta due nuove funzionalità per la creazione di asset:

Mesh Generation : consente di inserire mesh 3D completamente testurizzate nel mondo di gioco tramite prompt testuale, accelerando la prototipazione.

: consente di inserire mesh 3D completamente testurizzate nel mondo di gioco tramite prompt testuale, accelerando la prototipazione. Procedural Model Generation: offre asset 3D editabili. Assistant comprende lo spazio e le relazioni fisiche, permettendo di regolare dinamicamente attributi (es. numero di ripiani, altezza di una scala), favorendo modularità e riutilizzo.

Playtest automatizzato: iterazione e correzione intelligente

Durante l'implementazione del piano, Assistant attiva strumenti di playtesting automatico.

Legge i log, cattura screenshot, simula input (tastiera/mouse), individua bug e interagisce per correggerli autonomamente. Questo crea un ciclo agentico di test e miglioramento continuo, rendendo il sistema più efficace nel tempo.

Ecosistema AI: collaborazione tra agenti e integrazione esterna

Roblox sta costruendo un ecosistema dove multipli agenti AI collaborano in parallelo, gestendo flussi complessi nel cloud, dalla scrittura di codice alla creazione di personaggi realistici. La piattaforma mira anche all'integrazione fluida con strumenti di terze parti come Claude, Cursor e Codex all'interno di Roblox Studio.

Dettagli tecnici e visione futura

Assistant supporta ora il comando /generate per creare mesh testurizzate in pochi secondi tramite l'API GenerateModelAsync, con opzioni come batch creation, bounding box e controllo del triangular count per asset ottimizzati.

È stato introdotto uno strumento Screenshot nel server MCP, che permette agli agenti AI di visualizzare la scena di gioco, arricchendo la validazione visiva e la comprensione contestuale.

Questi sviluppi confermano l'orientamento di Roblox verso un paradigma di sviluppo AI-first. L'automazione non si limita all'esecuzione, ma ingloba comprensione semantica, interazione adattiva e iterazione visiva, elementi essenziali per un ciclo produttivo più agile e creativo.

In sintesi, con Planning Mode, Mesh Generation, Procedural Model Generation, playtest automatizzati e flussi agentici, Roblox rafforza la sua piattaforma. Diventa un ambiente moltireattivo e collaborativo, dove Assistant è una figura attiva nel processo creativo, aprendo nuove prospettive per dinamiche di creazione sofisticate.