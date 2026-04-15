In un mercato dominato dall'intelligenza artificiale, Anthropic, l'azienda creatrice di Claude, ha compiuto una scelta strategica significativa: ha rifiutato offerte di finanziamento da venture capital che la valutavano fino a 800 miliardi di dollari. L'azienda ha preferito consolidare la propria posizione mantenendo la valutazione di circa 380 miliardi di dollari, raggiunta con il round di finanziamento da 30 miliardi di dollari concluso a febbraio 2026.

Le offerte di finanziamento e la valutazione record

Diversi investitori avevano proposto ad Anthropic un round di finanziamento preemptive che avrebbe potuto eguagliare o superare la valutazione di OpenAI, stimata in circa 852 miliardi di dollari dopo il suo round record da 110 miliardi di dollari di marzo 2026.

Questa cifra avrebbe ridefinito gli standard di valutazione nel settore privato dell'AI, ma Anthropic ha scelto di declinare tali proposte, almeno per il momento.

Strategia di investimento e autonomia finanziaria

Dietro questa decisione si cela una chiara strategia: Anthropic ha già destinato 50 miliardi di dollari alla costruzione di propri data center e 30 miliardi di dollari per i servizi cloud di Microsoft, oltre a mantenere ingenti investimenti annuali su AWS. Questi impegni sottolineano la volontà di contenere i costi operativi e di mantenere il controllo interno, limitando l'inevitabile diluizione che un nuovo round di finanziamento comporterebbe.

Crescita esponenziale dei ricavi

La solidità della posizione finanziaria di Anthropic è ulteriormente rafforzata da una crescita dei ricavi senza precedenti.

Il fatturato annualizzato è balzato da 9 miliardi di dollari a fine 2025 a circa 30 miliardi di dollari entro marzo-aprile 2026. Una crescita così rapida è considerata storica e quasi senza eguali nel panorama del business moderno. La domanda sul mercato secondario per le azioni di Anthropic è descritta come "quasi insaziabile", conferendo all'azienda un notevole potere negoziale.

Anthropic e OpenAI: due giganti a confronto

Il confronto con OpenAI è inevitabile. Mentre Anthropic respinge valutazioni da 800 miliardi di dollari, OpenAI ha concluso un round record da 110 miliardi di dollari, portando la sua valutazione a 852 miliardi di dollari. Tuttavia, questi valori sono stati messi in discussione da alcuni investitori.

Anthropic, d'altra parte, ha raggiunto un equilibrio tra un robusto fatturato operativo e una marcata autonomia strategica, un mix che gli analisti ritengono cruciale per sostenere una valutazione elevata ma credibile.

La scelta di declinare le offerte da 800 miliardi di dollari non è una chiusura definitiva, ma una mossa attentamente ponderata. Anthropic continua a rafforzare la propria infrastruttura e il flusso di cassa, posizionandosi per un futuro finanziario in cui potrà decidere autonomamente quando e a quali condizioni espandersi ulteriormente. Il mercato osserva con attenzione, riconoscendo la lungimiranza di questa strategia.