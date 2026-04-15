Glydways, la startup di San Francisco specializzata nello sviluppo di pod autonomi personalizzati, ha recentemente concluso un round di finanziamento di Serie C, raccogliendo 170 milioni di dollari. Questo significativo capitale è stato co-guidato da Suzuki Motor Corporation, ACS Group e Khosla Ventures. Hanno partecipato anche investitori già presenti come Mitsui Chemicals e Gates Frontier, insieme al nuovo investitore Obayashi Corporation.

La visione di Glydways per la mobilità urbana

Fondata nel 2016, Glydways propone un concetto di mobilità innovativo: veicoli autonomi progettati per operare su corsie dedicate larghe due metri all'interno delle città.

Questi sistemi promettono di trasportare fino a 10.000 persone per ora per corsia, riducendo i costi infrastrutturali fino al 90% rispetto alle soluzioni ferroviarie tradizionali. La startup mira a lanciare operazioni su larga scala entro il 2027.

L'idea ha attratto il sostegno di influenti personalità del settore tecnologico e degli investimenti, tra cui il fondatore di OpenAI, Sam Altman, che ha investito nel round di Serie B di Glydways. Vinod Khosla, membro del consiglio di amministrazione della startup, ha sottolineato come il sistema di trasporto di Glydways possa rappresentare una soluzione superiore ai robotaxi, con il potenziale di sostituire gran parte delle automobili nelle città entro i prossimi 25 anni.

Progetti di espansione globale e nuove opportunità

Parallelamente al recente finanziamento, Glydways è impegnata in trattative avanzate per assicurarsi ulteriori 250 milioni di dollari, con l'obiettivo di raggiungere una valutazione superiore al miliardo di dollari. La compagnia sta attualmente negoziando oltre 20 progetti potenziali a livello globale, con un interesse particolarmente marcato in Giappone, grazie all'entusiasmo di partner come Obayashi Corp. e al coinvolgimento strategico di Suzuki.

Tra le iniziative concrete, Glydways ha avviato i lavori per un sistema pubblico nella South Metro di Atlanta, Georgia, prevedendo l'avvio di operazioni pilota vicino all'aeroporto di Hartsfield-Jackson entro la fine dell'anno.

Anche i progetti nel Medio Oriente, in particolare ad Abu Dhabi e Dubai, stanno procedendo a ritmo accelerato, con Dubai che punta a un'operatività commerciale già nel 2027.

Sfide geopolitiche e crescita infrastrutturale

Nonostante l'entusiasmo e i progressi, la startup deve affrontare diverse sfide significative, incluse quelle di natura geopolitica. L'attuale conflitto nella regione mediorientale e le tensioni tra Stati Uniti e Iran potrebbero infatti influenzare i piani di espansione, aggravati dall'aumento dei costi dei materiali. Per sostenere la crescita e realizzare la sua ambiziosa visione, Glydways prevede di raddoppiare il numero dei suoi dipendenti nei prossimi due anni. Il cofondatore e CEO, Mark Seeger, ha ribadito la necessità di "scalare rapidamente il business".

In un panorama globale complesso ma ricco di opportunità, Glydways si posiziona come un esempio emblematico di come le innovazioni nel settore dei trasporti autonomi possano ridefinire radicalmente il concetto di mobilità urbana a livello mondiale.