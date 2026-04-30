Stripe ha lanciato Link, un portafoglio digitale innovativo per l'agentic commerce. Consente a utenti e agenti AI autonomi di effettuare pagamenti e acquisti in sicurezza.

Funzionalità e sicurezza per agenti AI

Link integra metodi di pagamento tradizionali (carte, conti bancari, crypto, "buy now/pay later") e memorizza dati essenziali per i checkout, offrendo monitoraggio spese, abbonamenti e protezione di 90 giorni. La sua peculiarità è la collaborazione con gli agenti AI: tramite OAuth, gli utenti concedono l'accesso al wallet senza rivelare le credenziali.

L'agente invia una richiesta di spesa con contesto; l'utente approva tramite notifica, e viene emesso un token di pagamento o una carta usa e getta. Link si basa su Issuing for agents, infrastruttura per creare carte virtuali dedicate agli agenti, con autorizzazione in tempo reale, controllo della spesa e tracciabilità. Include Shared Payment Token (SPT) o token usa e getta per delega economica sicura, facilitando l'integrazione per gli sviluppatori.

Contesto, impatto e futuro dell'agentic commerce

Link si inserisce nella strategia di Stripe per infrastrutture economiche per gli agenti AI. Stripe ha anche sviluppato il Machine Payments Protocol (MPP), protocollo aperto che permette agli agenti AI di pagare autonomamente per servizi.

L'MPP getta le basi per l'economia agentica, dove AI, microtransazioni e fiducia sono i pilastri del nuovo commercio digitale. Link rappresenta un punto di svolta per la protezione dati utente e la fiducia negli agenti AI. La delega sicura dei pagamenti apre opportunità in diversi settori, dove l'agente agisce autonomamente con supervisione umana. Questo modello riduce frodi, aumenta efficienza e diminuisce l'attrito della spesa, inaugurando scenari di automazione sicura. Per sviluppatori e aziende, Link accelera l'adozione dell'e-commerce automatizzato. In sintesi, Link è il primo passo verso un'economia digitale dominata dagli agenti AI, dove fiducia, sicurezza e programmabilità aprono a un futuro in cui l'AI gestisce attivamente i pagamenti.