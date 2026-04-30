La startup di veicoli elettrici Faraday Future, fondata da Jia Yueting, è al centro di una controversia finanziaria. Una documentazione regolatoria del 2025 rivela che la società ha versato 7,5 milioni di dollari a FF Global Partners LLC, affiliata al fondatore, durante un'indagine della SEC.

I dettagli dei pagamenti

Nel 2025, Faraday Future ha versato a FF Global 7,5 milioni di dollari, includendo 100.000 mensili per consulenze, un bonus di 2 milioni, 1,7 milioni per rimborsi prestiti e 2,6 milioni senza spiegazione. Questi pagamenti sono avvenuti mentre la SEC indagava, sollevando interrogativi su trasparenza e conflitti d'interesse.

L'indagine SEC e la chiusura

L'indagine SEC, avviata nel 2022, ha esaminato dichiarazioni fuorvianti durante la quotazione SPAC del 2021 e vendite di veicoli possibilmente simulate nel 2023. Nonostante le raccomandazioni dello staff per sanzioni, la SEC ha chiuso l'indagine nel marzo 2026 senza azioni contro Faraday Future o i suoi dirigenti. È un'anomalia, dato che l'85% dei destinatari di un Wells Notice solitamente affronta un processo.

Il ritorno di Jia Yueting

FF Global, controllata da Jia Yueting e associati (incluso il nipote Jerry Wang), ha influenzato la governance di Faraday Future. Durante l'indagine, la pressione di FF Global ha facilitato il ritorno di Jia Yueting al comando. Nel 2022, membri del consiglio sono stati sostituiti dopo minacce di morte, permettendo a Jia Yueting di tornare co-CEO, e ora ricopre la carica di CEO unico.

Il futuro di Faraday Future

Nonostante le controversie, Faraday Future naviga in acque turbolente, cercando di rafforzare la sua posizione EV. L'azienda ha diversificato importando veicoli ibridi ed elettrici cinesi e trasformando una biotech in una società crypto. Tuttavia, ha ricevuto un avviso di delisting dal Nasdaq per bassa capitalizzazione, inferiore a un dollaro per azione.

La chiusura dell'indagine SEC, pur rimuovendo una minaccia legale immediata, non risolve le preoccupazioni sul controllo di Jia Yueting e sui rischi di conflitti d'interesse, a breve e lungo termine, per gli investitori.