Al Google I/O 2026, Google ha presentato in anteprima i suoi AI Glasses, un prototipo avanzato che unisce funzionalità audio e visuali. Distinto dagli occhiali solo-audio attesi in autunno, questo dispositivo offre un'esperienza completa grazie a un display in-lens e ai comandi vocali gestiti da Gemini, l'intelligenza artificiale.

Il prototipo: sviluppo e attivazione

Il prototipo è una versione raffinata della piattaforma Android XR, dotata di un display integrato sopra l'occhio destro. Google sta sperimentando internamente le tecnologie di visualizzazione, separandole dall'aspetto estetico che verrà curato in fase di lancio commerciale.

L'attivazione avviene con una pressione di due secondi sul bordo della montatura, avviando Gemini e, se configurata, la fotocamera.

Interazione e funzionalità smart

I comandi vocali sono cruciali per l'interazione, permettendo di riprodurre musica, scattare foto (anche con effetti AI come la trasformazione in stile anime) e gestire funzioni senza l'uso dello smartphone. Il display mostra widget essenziali come previsioni meteo, countdown e traduzioni dal vivo (ad esempio, dallo spagnolo all'inglese, visualizzate e lette da Gemini), oltre a indicazioni stradali. Queste app, sincronizzate con il telefono, offrono un'esperienza hands-free.

Audio, navigazione e riconoscimento

L'audio integrato, sebbene utile per conversazioni ambientali, ha mostrato limiti per la musica in ambienti rumorosi.

La navigazione con Google Maps si attiva vocalmente, mostrando indicazioni passo-passo sul display (una freccia direzionale in avanti e la mappa completa in basso). Il prototipo include il riconoscimento visivo di oggetti, come piante o libri illustrati, fornendo informazioni contestuali tramite Gemini. Questo sistema mira a un'integrazione fluida del contesto visivo immediato.

Prospettive future e disponibilità

Nonostante la funzionalità, il prototipo presenta ancora sfide, come l'assenza di sensori di riconoscimento dell'indossamento e un potenziale affaticamento visivo. Google ha annunciato che il programma di test riservato sarà ampliato entro fine anno. Gli occhiali con display sono attesi dopo l'autunno, con design curati in collaborazione con marchi come Warby Parker, Gentle Monster e Samsung.

L'attenzione principale è sull'esperienza immersiva offerta da Gemini, che si posiziona come il cuore di questa nuova generazione di occhiali intelligenti, pronti a integrare funzioni utili nella vita quotidiana.