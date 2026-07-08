Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 luglio, il furto a Palazzo Palladini passerà alla Procura, e uno scatto di nervi di Grillo davanti al PM rischierà di ritorcersi contro l'ispettore stesso. A pagare il prezzo più alto sarà però Stella, spinta dallo sconforto infatti compirà un gesto estremo.

Nel frattempo si consumerà il dramma tra Alberto, Anna e Gianluca, mentre in una storyline dai toni più leggeri Bice e Massaro saranno impegnato con il loro sessuologo

Upas, la Procura indaga sul furto e Grillo rischia grosso davanti al PM

Il colpo messo a segno nel palazzo di Posillipo continuerà a pesare sulle trame anche nelle prossime settimane.

Il caso finirà sul tavolo della Procura, che comincerà a sentire uno dopo l'altro tutti i personaggi coinvolti. Davanti al pubblico ministero sfileranno Raffaele, Eduardo e Stella, ma sarà il colloquio con Grillo a riservare la sorpresa: l'ispettore, a quanto pare, perderà le staffe con uno scatto di nervi fuori luogo, e quel gesto potrebbe ritorcerglisi contro, mettendolo nei guai tanto quanto Sabbiese.

A creare grattacapi ci penseranno pure i silenzi di Rosa. La donna tiene tutto nascosto all'amica Clara e al piccolo Manuel, ma il bambino, incuriosito e disorientato dalla scomparsa dello zio, comincerà a tempestare la madre di domande sempre più difficili da schivare. E occhio soprattutto a Stella, la cui parabola merita un discorso a parte.

Un posto al sole, Stella tocca il fondo: un gesto estremo in arrivo?

Lo strascico del furto travolgerà in pieno Stella. Mentre zio e fratello se la sono svignata da Napoli, lei è rimasta, quasi eroicamente, ma con la consapevolezza amara di quanto sia ormai difficile, se non impossibile, immaginare un futuro con Eduardo. Quello che era nato come un semplice trasporto fisico si è trasformato col tempo in un sentimento profondo e disperato, tanto quanto la donna che lo prova.

Nelle prossime puntate, Stella arriverà a toccare il fondo, e da quel baratro emotivo potrebbe scaturire un gesto forte, di cui però le anticipazioni non svelano ancora la natura. Le strade sono due, e opposte. La prima porta a un gesto disperato contro se stessa, dettato dallo sconforto.

La seconda, meno cupa ma altrettanto drammatica, è quella di un sacrificio: Stella potrebbe decidere di consegnarsi, addossandosi le colpe pur di salvare Eduardo. Difficile dire fin dove sia disposta a spingersi.

Upas, Alberto torna a Napoli e le altre trame: Bice, Ornella e il caso Jimmy

Alberto convincerà Anna che è arrivato il momento di parlare con Gianluca, ma lei preferirà prendere tempo e gli chiederà di restare ancora qualche giorno lontano dalla città. Deciso comunque a dire tutto, Alberto rientrerà al fianco della donna, cercando l'appoggio di Luca e Giulia, senza sapere che potrebbe essere troppo tardi. Mentre Lorenza e Nunzio eviteranno a Gianluca una ricaduta nell'alcol e la coppia lo accoglierà alla Terrazza, Alberto dovrà reggere il crollo emotivo di Anna.

Digerire la relazione tra il padre e la donna non sarà facile per il ragazzo, e Alberto, su consiglio di Giulia, sceglierà di rispettarne i tempi.

Sul fronte sentimentale, un incontro casuale con Vanni spingerà Viola a chiedersi quanto quell'uomo conti davvero per Ornella, che finirà per confidarsi con la figlia salvo poi vacillare a un nuovo messaggio di lui.

Passando sopra la testa di Michele, intanto, Roberto assumerà un giornalista arrivato da Radio Marechiaro, l'ennesimo smacco per Saviani.

Preoccupati per Gianluca ma legati agli impegni, Rossella e Nunzio partiranno per la Calabria, dove lei è attesa da un congresso.

Il consulto con il sessuologo non porterà i frutti sperati: tra Bice e Massaro le cose peggioreranno, e a rimetterci saranno come al solito Guido e Mariella.

Da qui, spazio a Jimmy: il colloquio positivo con lo psicologo suggerito da Serena e Filippo convincerà Niko e Manuela, alle prese ora col problema di come dirlo al bambino. Sempre più in ansia per il suo isolamento, i due riusciranno a strappargli un sì per l'appuntamento, ma il piccolo, ancora pieno di dubbi, finirà per compiere un gesto capace di complicare tutto.