Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "Frattesi sta sfogliando la sua margherita da un mese, perché il calciatore potrebbe andare all'estero anche domani mattina. Il centrocampista però sta temporeggiando, perché spera ancora di poter essere un giocatore della Juventus. Questo grazie al buon rapporto che il ragazzo vanta con l'amministratore delegato della società piemontesi Giovanni Carnevali e con il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti".

Juventus, Pedullà: 'Muharemovic non è una pista calda'

Restando in tema Juventus il giornalista ha aggiunto: 'Muharemovic non è una pista calda come tanti vogliono far credere mentre invece per Lucumi, che a mio avviso resta il vero obiettivo per la difesa, bisognerà aspettare fino al termine dell'avventura al mondiale della Colombia. Suzuki è un'alternativa a Vicario cosi come Pellegrino è l'alternativa a Kolo Muani. Proprio sul centravanti francese mi sento di dire che sia normale registrare un aumento delle richieste del PSG e penso che alla Continassa dovranno allargare i cordoni della borsa per soddisfare le richieste fatte da Spalletti".

Milan, Roma, Fiorentina e Lazio: Pedullà dice la sua

Pedullà ha infine fatto un riassunto delle altre operazioni, iniziando dal Milan: "Per Gila l'affare è chiuso e nei 30 milioni di euro che pagherà alla Lazio non dovrebbero esserci bonus. La società rossonera non ha perso tempo dietro ai giochi a rialzo fatti e ha soddisfatto le richieste di Lotito, perché non c'é più voglia di perdere tempo. Il club lombardo fa un affare, perché prende un grande calciatore e lo fa anche quello laziale, che incassa una buona cifra per un giocatore a un solo anno dalla scadenza del suo contratto. Greenwood? La Roma non vuole partecipare a giochi a rialzo e con questo intendo il discorso sull'ingaggio del ragazzo, che un giorno chiede una cosa e il giorno dopo cambia.

La società giallorossa deve essere convinta di prendere il calciatore, altrimenti non se ne fa niente. Occhio infine al Napoli, che non perde di vista Dodo, alla Fiorentina a cui piace Pinamonti ma che in caso, dovrà trovare una soluzione per Kean e Piccoli confermo che interessa alla Lazio".