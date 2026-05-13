Mind Robotics, la spinoff robotica di Rivian, sta vivendo una fase di crescita eccezionale. In pochi mesi, la società ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari, culminando con un nuovo finanziamento da 400 milioni di dollari annunciato il 13 maggio 2026.

Un nuovo round da 400 milioni di dollari

Il recente finanziamento da 400 milioni di dollari è stato ottenuto appena due mesi dopo un precedente round da 500 milioni di dollari. Questo ultimo investimento è stato guidato da Kleiner Perkins, con la partecipazione dei venture arm di Volkswagen – in connessione con la joint venture software tra Volkswagen e Rivian – e Salesforce Ventures.

L'iniezione di capitale porta il totale raccolto da Mind Robotics, inclusivo del finanziamento iniziale di 115 milioni di dollari del 2025, a superare la soglia di 1 miliardo di dollari. Questo dato conferma il forte interesse degli investitori per l'automazione intelligente in ambito industriale.

Valutazione in forte crescita: oltre i 3 miliardi

Il recente round valorizza Mind Robotics a circa 3,4 miliardi di dollari, un notevole incremento rispetto ai circa 2 miliardi di dollari di marzo. Questa cifra sottolinea una crescita esponenziale della startup in termini di valore di mercato, in linea con la tendenza delle società focalizzate sull'intelligenza artificiale applicata all'automazione industriale.

Un progetto nato in Rivian con una visione chiara

Mind Robotics è stata fondata nel novembre 2025 come iniziativa indipendente, guidata da RJ Scaringe, fondatore e CEO di Rivian, che ne è anche presidente. Il progetto è nato con l'obiettivo di colmare un divario strutturale nell'automazione industriale: puntare non a robot umanoidi generici, ma a sistemi con destrezza e capacità decisionale apprese da dati reali di produzione.

Il primo finanziamento seed da 115 milioni di dollari, guidato da Eclipse Capital, ha posto le basi per una strategia di sviluppo completa, che include modelli di AI, hardware su misura e infrastruttura di dispiegamento. Già a marzo 2026, con il round da 500 milioni di dollari guidato da Accel e Andreessen Horowitz, la startup era valutata circa 2 miliardi di dollari.

Dati reali per addestrare robot efficaci

Una delle caratteristiche distintive di Mind Robotics è la capacità di addestrare i propri sistemi su dati reali provenienti dagli impianti di produzione Rivian. Questo approccio consente ai robot di apprendere e adattarsi in contesti variabili, affrontando compiti complessi che richiedono flessibilità e manualità fine, a differenza dei robot industriali tradizionali che eseguono operazioni ripetitive e standardizzate.

RJ Scaringe ha più volte evidenziato che l'automazione efficace in fabbrica non richiede robot capaci di movimenti spettacolari, ma sistemi altamente efficienti e specializzati nel 'fare il lavoro giusto al posto giusto'.

Trend di mercato e prospettive industriali

Il settore della robotica industriale è ormai al centro della strategia di modernizzazione manifatturiera, spinto dalle esigenze di produttività, riduzione dei costi di manodopera e adattabilità. Mind Robotics si inserisce in questo filone, proponendo un'AI orientata all'hardware e ambienti reali di apprendimento, anziché sperimentazione in laboratorio.

L'interesse di grandi investitori come Kleiner Perkins, Accel, Andreessen Horowitz, Volkswagen Ventures e Salesforce Ventures dimostra fiducia nell'approccio industriale pragmatico e scalabile adottato dalla startup.

Mentre molte aziende puntano su robot con forma umana, Mind Robotics investe nell'efficacia, nella semplicità progettuale e nell'effettiva integrazione con il ritmo della produzione.

Questa strategia potrebbe creare un nuovo standard nell'automazione intelligente, trasversale a settori diversi dall'automotive.

Il percorso da novembre 2025 a maggio 2026 mostra una traiettoria di sviluppo accelerato: partendo da un'idea interna a Rivian, attraverso un primo round seed, fino a raggiungere una valutazione superiore ai 3 miliardi di dollari in meno di sei mesi. La scommessa sul “robot compagno di produzione”, e non esclusivamente surrogato umano, rivela una visione concreta e con potenziale distributivo reale.

Mind Robotics porta con sé una sfida simbolica: non inventare un nuovo tipo di autista o lavoratore, ma costruire un aiuto professionale, intelligente e contestualizzato, che agisca sul campo.

Se riuscirà a dimostrare effettivo valore operativo oltre i confini delle spalle produttive Rivian, la sua crescita potrebbe segnare non solo l'evoluzione della robotica industriale, ma il passaggio a una nuova era dell'AI fisica.