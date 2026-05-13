Amazon ha presentato il 13 maggio 2026 Alexa for Shopping, la sua nuova frontiera dell’e-commerce conversazionale. Questo assistente AI, che integra le capacità di Rufus e la versatilità di Alexa+, si inserisce direttamente nella barra di ricerca dell’app e del sito Amazon, oltre che sugli schermi Echo Show. L’obiettivo è offrire un’esperienza d’acquisto ancora più personalizzata e automatizzata, trasformando il ruolo dell’intelligenza artificiale da strumento passivo a agente attivo nella customer journey.

Un’esperienza conversazionale avanzata

Alexa for Shopping sostituisce Rufus, l’assistente AI lanciato nel 2024, offrendo agli utenti statunitensi la possibilità di interagire tramite voce o testo con la barra di ricerca. È possibile porre domande personali come “Quando ho ordinato batterie AA l’ultima volta?” o “Qual è una buona routine skincare per uomo?”. L’assistente è in grado di generare raccomandazioni, creare guide personalizzate e migliorare progressivamente l’esperienza grazie all’apprendimento delle abitudini e preferenze d’acquisto dell’utente.

La capacità di comprendere la cronologia degli ordini, i gusti e le conversazioni rende Alexa for Shopping “più personale e più utile nel tempo”, adattandosi alle esigenze individuali dei consumatori.

Automazione e convenienza integrate

L’assistente amplia le funzioni precedenti con strumenti che semplificano notevolmente il processo d’acquisto. Può comparare prodotti, monitorare prezzi e programmare ordini ricorrenti per articoli essenziali come cibo per animali o carta igienica. Inoltre, è in grado di aggiungere articoli al carrello quando raggiungono un prezzo target, ad esempio: “Aggiungi questa crema solare al mio carrello se il prezzo scende a 10 dollari”.

Un aspetto distintivo è la sua capacità di agire autonomamente: tramite la funzione “Buy for Me”, Alexa for Shopping estende la ricerca anche ad altri negozi online, gestendo l’acquisto direttamente per conto dell’utente. Questa componente introduce scenari di grande comodità, ma solleva anche interrogativi su privacy e autonomia dell’AI.

Disponibilità su più dispositivi

Il rilascio è già in corso negli Stati Uniti, accessibile tramite l’app Amazon Shopping, il sito web e i dispositivi Echo Show. Alexa for Shopping è disponibile per tutti i clienti, senza necessità di abbonamento Prime, dispositivi Echo o l’app Alexa dedicata.

Sui dispositivi Echo Show, l’interfaccia visuale completa del negozio Amazon consente di navigare, confrontare prodotti e finalizzare acquisti utilizzando sia la voce che il touch, rendendo l’assistente un punto di accesso omogeneo all’esperienza di shopping.

Visione strategica dell’e-commerce

Dietro Alexa for Shopping si cela una strategia di efficientamento e personalizzazione dell’esperienza e-commerce di Amazon, che investe da tempo nell’integrazione tra AI generativa e interfacce conversazionali.

L’obiettivo è prolungare le conversazioni tra cliente e assistente su diversi dispositivi, riducendo le ricerche ripetute e accelerando il percorso di acquisto.

Questa innovazione conferma un trend più ampio: l’e-commerce sta evolvendo verso assistenti AI agentici, capaci non solo di suggerire, ma anche di agire in autonomia su inventario, prezzi e acquisti. Ciò sblocca nuove forme di interazione e convenienza digitale, ridefinendo il rapporto tra utente e acquisto.