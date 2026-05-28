Anthropic ha rilasciato Claude Opus 4.8 il 28 maggio 2026, un aggiornamento significativo del suo modello pubblico più avanzato. Questa nuova versione mantiene le tariffe precedenti, introducendo miglioramenti sostanziali nelle capacità cognitive, nella trasparenza decisionale e nell'automazione avanzata.

Performance e Affidabilità

Opus 4.8 si distingue per le sue performance di vertice su benchmark chiave, inclusi l'agentic coding, il ragionamento, l'analisi finanziaria e le attività di knowledge work. I primi test hanno dimostrato una maggiore capacità del modello di rilevare l'incertezza nelle analisi e di ridurre le affermazioni non supportate.

In particolare, è stata evidenziata una propensione più forte a segnalare proattivamente criticità negli input e output, un aspetto che altri modelli spesso trascurano.

Dynamic Workflows: L'Orchestrazione Intelligente

Una delle innovazioni più rilevanti è il sistema Dynamic Workflows, attualmente in anteprima di ricerca. Questo strumento permette a Claude, attraverso Claude Code, di orchestrare centinaia di sub-agent in parallelo all'interno di una singola sessione. Rappresenta una svolta per la gestione di task complessi, come le migrazioni di codice su larga scala, dove Opus 4.8 è in grado di gestire l'intero processo, dal lancio alla fusione, utilizzando la suite di test esistente come garanzia di qualità.

Etica e Trasparenza Migliorate

Sul fronte dell'allineamento etico, Opus 4.8 mostra progressi notevoli. Il modello è circa quattro volte meno incline a ignorare i propri errori e meno propenso ad adottare comportamenti fuorvianti, grazie a metriche di onestà che si allineano con quelle osservate nel Mythos Preview.

Pricing Invariato e Modalità Fast Più Conveniente

Anthropic ha confermato le tariffe di Opus 4.7, mantenendo i costi a $5 per milione di token in ingresso e $25 per milione in uscita. Inoltre, la modalità fast, che offre una velocità 2,5 volte superiore, è ora tre volte più economica rispetto ai modelli precedenti, con costi ridotti a $10 per milione di token in ingresso e $50 per milione in uscita.

Il Futuro: Verso i Modelli Mythos-class

Parallelamente al lancio di Opus 4.8, Anthropic ha annunciato l'intenzione di rendere disponibili i modelli della gamma Mythos su più ampia scala nelle prossime settimane, una volta implementate le necessarie salvaguardie. Attualmente, Mythos Preview è accessibile solo in contesti ristretti per applicazioni di sicurezza informatica, a causa del suo potenziale impatto e delle implicazioni normative già evidenziate.

Contesto Normativo e Rischi

L'attenzione sui modelli Mythos non è solo tecnica, ma anche istituzionale. La Commissione Europea ha avviato un dialogo con Anthropic per valutare le potenziali implicazioni di sicurezza del Mythos Preview. Diverse testimonianze indicano che partner selezionati hanno già identificato centinaia di vulnerabilità critiche utilizzando Mythos, sollevando preoccupazioni sui potenziali rischi sistemici.

Il rilascio di Opus 4.8 segna un'accelerazione nella roadmap di Anthropic, proiettando l'azienda verso la disponibilità dei modelli Mythos-class. Questo avviene in un panorama caratterizzato da una competizione sempre più intensa tra i giganti dell'AI e da una crescente pressione regolatoria. Il passaggio a modelli agentici più affidabili e modulari, facilitato da Dynamic Workflows, riflette l'impegno di Anthropic nel bilanciare innovazione, sicurezza e scalabilità.