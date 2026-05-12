Nel dinamico panorama dell'innovazione tecnologica applicata ai servizi legali, Anthropic sta consolidando la sua posizione attraverso due iniziative chiave. Da un lato, l'azienda ha potenziato il suo sistema Claude for Legal con nuove funzionalità progettate per l'automazione di compiti specialistici. Dall'altro, ha stretto una partnership strategica e pluriennale con lo studio legale globale Freshfields, mirata allo sviluppo congiunto di workflow legal AI su larga scala.

Nuove funzionalità per l'automazione legale con Claude

Anthropic ha recentemente introdotto estensioni significative per Claude for Legal.

Queste includono plugin dedicati a funzioni cruciali come la ricerca documentale, la revisione di casi legali, la preparazione delle deposizioni e la redazione automatica di documenti. Parallelamente, i connettori MCP (Model Context Protocol) facilitano l'integrazione diretta con piattaforme ampiamente utilizzate negli studi legali, quali DocuSign, Box e Thomson Reuters Westlaw. Questa integrazione permette di aggregare fonti primarie e strumenti di gestione documentale direttamente nell'ambiente Claude, rispondendo alla crescente pressione che il settore legale sta affrontando per adottare l'AI e la digitalizzazione.

La partnership strategica con Freshfields

Un'altra mossa fondamentale è l'accordo tra Anthropic e il prestigioso studio legale Freshfields.

Questa collaborazione, definita da Anthropic come la “partnership più significativa con uno studio legale ad oggi”, prevede lo sviluppo congiunto di strumenti AI specifici per il diritto. Freshfields, uno studio londinese con oltre 2.800 avvocati, otterrà accesso anticipato ai futuri prodotti e modelli di Anthropic. Lo studio intende estendere l'uso del chatbot Claude alla piattaforma agentica Cowork, con applicazioni previste per la ricerca legale, la redazione di contratti, la due diligence e l'automazione dei servizi interni. Anche Thomson Reuters, un fornitore storico di tecnologia legale, è coinvolto, con Freshfields tra i primi a testare la nuova versione di CoCounsel, ricostruita con tecnologie Anthropic e integrata con Westlaw e Practical Law.

Contesto di mercato e sfide dell'AI legale

Il mercato dell'AI legale è in rapida evoluzione, come dimostrano i cospicui investimenti e le valutazioni miliardarie di startup come Harvey e Legora. Tuttavia, questa crescita è accompagnata da rischi significativi. Errori documentali e citazioni false generate dall'AI hanno già causato sanzioni e acceso dibattiti sulla responsabilità professionale. Un esempio emblematico è la multa inflitta nel 2025 in California a un avvocato per aver depositato un appello contenente citazioni inventate generate da ChatGPT. Episodi simili hanno coinvolto anche giudici federali, attirando un crescente scrutinio politico sull'uso dell'AI in ambito giuridico.

La convergenza tra funzionalità e partnership: un approccio cruciale

L'approccio di Anthropic, che combina l'offerta di plugin e connettori con una partnership strategica di alto profilo, è fondamentale. L'integrazione di plugin e connettori in Claude for Legal offre un'automazione immediata e accessibile, ottimizzando compiti tradizionalmente dispendiosi. La collaborazione con Freshfields, d'altra parte, mira a una ridefinizione più profonda dei processi legali attraverso workflow agentici co-sviluppati con gli utenti finali. Questo doppio binario rafforza l'ecosistema di Claude, fornendo una solida base tecnologica adattabile a esigenze settoriali specifiche e un canale di sviluppo condiviso con un attore legale di primo piano.

In un settore tradizionalmente restio al cambiamento, la capacità di dimostrare casi d'uso reali e un ritorno misurabile sarà essenziale per un'adozione diffusa. L'integrazione di Claude nel cuore operativo di uno studio come Freshfields segna un passo significativo verso la piena assimilazione dell'AI nella pratica legale quotidiana, trasformando non solo gli strumenti, ma la percezione stessa dell'assistenza legale.