Waymo ha avviato un richiamo volontario per circa 3.791 dei suoi robotaxi a causa di un difetto software. Il problema impedisce ai veicoli di fermarsi completamente di fronte a strade allagate, rallentando ma senza arrestarsi, specialmente su tratti a velocità sostenuta. Il richiamo, annunciato martedì e depositato presso la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), prevede un aggiornamento software temporaneo e restrizioni operative, mentre la soluzione definitiva è ancora in fase di sviluppo.

Dettagli del richiamo e l'incidente scatenante

L'aggiornamento software distribuito da Waymo mira a evitare che i robotaxi entrino in strade allagate, ma la criticità persiste. Il richiamo interessa i sistemi di guida autonoma di quinta e sesta generazione, coinvolgendo i 3.791 veicoli operativi in una dozzina di città statunitensi. La NHTSA ha confermato che la misura attuale è provvisoria. L'episodio che ha innescato l'intervento si è verificato il 20 aprile a San Antonio, quando un robotaxi vuoto è entrato in una corsia allagata ad alta velocità, venendo trascinato via. Non ci sono stati feriti, ma l'evento ha evidenziato una grave lacuna. Waymo ha riconosciuto la necessità di migliorare la gestione delle corsie allagate su strade a velocità elevata, impegnandosi a implementare ulteriori salvaguardie software e a perfezionare le operazioni in condizioni di pioggia intensa, limitando l'accesso ad aree a rischio di inondazioni improvvise.

I precedenti richiami di Waymo

Questo intervento si inserisce in un quadro di richiami precedenti per Waymo. Il primo risale al febbraio 2024, dopo due incidenti a Phoenix che videro robotaxi colpire lo stesso veicolo trainato. Successivamente, l'azienda ha dovuto correggere problemi legati a collisioni a bassa velocità con barriere di parcheggio e pali della telefonia. A dicembre 2025, un richiamo specifico è stato emesso per il comportamento errato dei veicoli in prossimità degli scuolabus, con Waymo che ha poi dichiarato un miglioramento delle prestazioni superiori a quelle umane grazie al software aggiornato.

Sfide e prospettive per la guida autonoma

Il problema delle strade allagate sottolinea le difficoltà dei sistemi di guida autonoma nell'affrontare condizioni ambientali imprevedibili.

Sebbene gli aggiornamenti software offrano rimedi rapidi, la complessità di scenari ad alto rischio richiede un approccio strategico e robusto. Mantenere la fiducia del pubblico e la conformità normativa è fondamentale per l'evoluzione della tecnologia robotaxi. La natura volontaria del richiamo di Waymo evidenzia l'attenzione alla sicurezza, ma solleva interrogativi sulle procedure preventive e le priorità regolatorie per la guida autonoma.

La priorità per Waymo è ora l'implementazione del rimedio definitivo, con aggiornamenti software che consentano di riconoscere e reagire in sicurezza a situazioni pericolose, affinando le operazioni in condizioni meteorologiche estreme. Le autorità di regolamentazione continueranno a monitorare la situazione, anche in seguito ad altri incidenti che hanno coinvolto i robotaxi, per garantire la sicurezza di passeggeri e terzi.

Questo richiamo è un ulteriore passo nella complessa sfida della guida autonoma, dove l'innovazione tecnologica deve costantemente confrontarsi con la necessità di rigore tecnico e sensibilità normativa.