Per la prima volta, Anthropic ha superato OpenAI nel numero di clienti business paganti, segnando una svolta significativa nel mercato enterprise. Il 34,4% delle imprese utilizza attualmente soluzioni Anthropic, un dato superiore al 32,3% che si affida ai servizi di OpenAI. Questo passaggio sottolinea un cambiamento nelle dinamiche del mercato dell'intelligenza artificiale aziendale, con Anthropic che registra un balzo rilevante in un solo anno, mentre OpenAI mostra una leggera flessione.

Un Balzo Significativo per Anthropic

I dati evidenziano un'accelerazione straordinaria nella crescita di Anthropic.

A maggio 2025, solo il 9% delle aziende pagava per le sue soluzioni. Nel corso dei successivi dodici mesi, questa quota è aumentata di ben 26 punti percentuali, raggiungendo il 34,4%. Nello stesso periodo, la quota di OpenAI è diminuita leggermente dell'1%, mentre la percentuale complessiva di aziende che adottano prodotti AI è cresciuta del 9%. Questo contesto non solo dimostra la capacità di penetrazione di Anthropic, ma anche una crescita sostenuta del mercato AI a livello enterprise.

Il Trend di Adozione e il Sorpasso Imminente

Già ad aprile 2026, l'adozione complessiva dell'AI tra le imprese aveva superato il 50%, attestandosi al 50,4%. In quel mese, Anthropic aveva registrato una quota del 30,6% dei clienti, in crescita rispetto a marzo, mentre OpenAI deteneva il 35,2%.

Il divario si era ridotto a soli 4,6 punti percentuali, rispetto agli 11 punti di febbraio. Il ritmo di crescita suggeriva che il sorpasso sarebbe avvenuto in breve tempo. Questa coerenza tra i dati di aprile e maggio conferma che il trend non è episodico, ma il risultato di una strategia efficace di acquisizione e fidelizzazione dei clienti nel settore enterprise.

Analisi del Trend e Implicazioni Strategiche

La rapida ascesa di Anthropic, che in dodici mesi è passata dalla coda al vertice del podio, indica una crescente fiducia delle aziende nelle sue soluzioni AI. Al contrario, OpenAI mostra un evidente rallentamento nella crescita dei clienti business. Il mercato evidenzia anche un fenomeno cruciale: l'effetto leva delle startup sostenute da venture capital, dove l'adozione tende a essere più rapida e orchestrata, specialmente tra le aziende con un'alta percentuale di business backed da venture capital.

Anthropic e il Nuovo Equilibrio Competitivo

Il sorpasso di Anthropic è rilevante anche in prospettiva competitiva, implicando una possibile ridistribuzione delle quote di spesa AI enterprise e un ripensamento delle strategie da parte di OpenAI. Se il trend dovesse persistere, si prospetta un mercato sempre più orientato verso Anthropic per funzioni ad alto valore come coding, analisi e personalizzazione avanzata. È probabile che Anthropic si stia affermando come attore dominante nel segmento enterprise, rispondendo efficacemente alle richieste di sicurezza, compliance e scalabilità, caratteristiche centrali per le grandi imprese.

I segnali convergono in una direzione chiara: il vantaggio di Anthropic non è casuale, ma il risultato di una proposta adatta al profilo di clientela business.

In prospettiva, la capacità di attirare e trattenere aziende paganti può tradursi in maggiore potere contrattuale, margini di guadagno e un posizionamento strategico più solido nei futuri round di finanziamento o nelle valutazioni pre-IPO. Il mercato enterprise dell'AI sta evolvendo e il sorpasso di Anthropic rispetto a OpenAI è un indicatore chiave di questa trasformazione.