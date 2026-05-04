Il 4 maggio 2026 segna una svolta nell'intelligenza artificiale enterprise: Anthropic e OpenAI hanno lanciato joint venture per espandere le loro tecnologie corporate, con strategie distinte.

Anthropic: private equity

Anthropic ha creato una joint venture da 1,5 miliardi di dollari con giganti del private equity: Blackstone, Hellman & Friedman e Goldman Sachs. Anthropic, Blackstone e Hellman & Friedman si sono impegnati con 300 milioni di dollari ciascuno; Goldman Sachs con circa 150 milioni. L'obiettivo è integrare il modello Claude nelle aziende in portafoglio ai fondi.

La sinergia unisce competenze tecniche di Anthropic a rete e operatività dei partner finanziari, che fungono da canali commerciali, focalizzando Anthropic sul valore tecnologico.

OpenAI: The Deployment Company

Contemporaneamente, OpenAI ha formalizzato The Deployment Company, una joint venture da 10 miliardi di dollari. È supportata da 19 investitori. La struttura si distingue per l'approccio finanziario: i partner di private equity investono circa 4 miliardi di dollari in capitale, ottenendo una partecipazione con un rendimento minimo garantito del 17,5% annuo a lungo termine. OpenAI mantiene il controllo, trasformando la crescita in uno strumento finanziario strutturato.

Strategie e impatto AI

Anthropic persegue un modello asset-light: fornisce tecnologia, delegando ai partner gestione dell'adozione e integrazione diretta nelle loro aziende per rapida scalata. OpenAI adotta un modello finanziario sofisticato: The Deployment Company è un veicolo di distribuzione industriale con incentivi economici strutturati, mirato a garantire ritorni e consolidare il posizionamento commerciale. Questi annunci evidenziano l'intensificarsi della competizione nell'AI enterprise. Anthropic rafforza la sua presenza con un modello sinergico con il mondo finanziario, mentre OpenAI trasforma il deployment in una leva finanziaria autonoma. Entrambe le strategie segnano un passaggio dalla vendita di modelli a implementazioni distribuite e finanziate su larga scala. Il contesto competitivo è dinamico anche grazie alla partnership di OpenAI con Infosys, attiva in India e altri mercati emergenti, che integra strumenti come Codex nel contesto enterprise.