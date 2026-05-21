Il marketing sui social media è sempre più dominato dai short video, clip brevi – da 30 a 90 secondi – capaci di sintetizzare podcast, canzoni o film in formati altamente virali. Questo trend, che oggi influenza profondamente le piattaforme digitali, è al centro della strategia di Clouted, una startup accelerata da a16z Speedrun nel 2024. L’azienda si propone di rivoluzionare la creazione e la distribuzione di contenuti video virali, eliminando l’incertezza attraverso un approccio interamente automatizzato.

Clouted: la sinergia tra creator e intelligenza artificiale

Clouted ha sviluppato un sistema che integra una vasta rete di oltre 100.000 gig creator, responsabili della realizzazione dei clip, con un’intelligenza artificiale avanzata. Questa AI è progettata per ottimizzare sia il contenuto stesso che la strategia di distribuzione su diverse piattaforme. L’obiettivo è superare le complesse sfide operative e logistiche legate alla diffusione dei contenuti video, automatizzando il processo e basandolo su dati concreti.

Test continui per massimizzare la performance

Il cuore del sistema di Clouted è un meccanismo di continuous testing, attraverso il quale l’intelligenza artificiale sperimenta costantemente nuovi formati, stili e strategie di canale.

L’approccio non si limita a produrre un elevato volume di clip, ma mira a un miglioramento iterativo: ogni campagna contribuisce all’accumulo di dati sulle performance, rendendo le successive più mirate ed efficienti. Questo metodo è paragonabile al penetration testing applicato agli algoritmi dei social media, con l’obiettivo di identificare le combinazioni ideali che innescano la viralità di un contenuto.

Dal successo personale alla validazione del modello

L’efficacia di Clouted è stata inizialmente dimostrata dal suo CEO, Justin Banusing, che ha applicato la tecnologia alla sua passione per la musica elettronica e l’organizzazione di festival. Utilizzando Clouted per promuovere &Friends, un festival EDM di Manila, Banusing è riuscito a far crescere l’evento fino a oltre 20.000 partecipanti, grazie all’ottimizzazione delle clip.

Questa esperienza personale ha fornito una solida validazione del modello imprenditoriale della startup.

Un round di finanziamento da 7 milioni di dollari

Nel maggio 2026, Clouted ha annunciato la chiusura di un seed round di finanziamento da 7 milioni di dollari. L’operazione è stata guidata da Slow Ventures, con la partecipazione di altri importanti investitori come Gold House Ventures, Weekend Fund e Peak XV’s Surge. Questo significativo investimento consolida la visione della startup e ne supporta l’espansione.

Scenario competitivo: tra nicchie e grandi infrastrutture

Nel settore del clipping automatizzato, Clouted si confronta direttamente con altre startup come Overlap AI. Tuttavia, la vera competizione strategica è individuata in player di maggiore portata, che operano su infrastrutture di marketing più ampie, quali CreatorIQ e Hightouch.

Hightouch, ad esempio, ha superato i 100 milioni di dollari di ARR nel 2025, un dato che sottolinea l’ampiezza e la continua crescita del mercato delle piattaforme di marketing aziendale.

Clouted: la chiave per un marketing video efficiente

In un panorama di strumenti digitali in costante evoluzione, Clouted si distingue per la sua specializzazione nei short video e per un flusso di lavoro completamente integrato: dalla generazione del clip, alla definizione del pubblico e del canale di distribuzione, fino all’apprendimento continuo. L’approccio che combina gig creator e intelligenza artificiale risponde in modo efficace alle esigenze di velocità, scalabilità ed efficienza, fattori cruciali per brand e agenzie che operano in contesti ad alto volume e con tempistiche stringenti.

Il posizionamento di Clouted nei mercati verticali legati ai creator e al marketing data-driven riflette una tendenza più ampia verso soluzioni che uniscono automazione smart e insight evoluti. La startup offre una risposta concreta alla sfida di trasformare efficientemente contenuti lunghi in formati brevi e virali, ottimizzati per massimizzare l’impatto. Con un solido round di finanziamento, una base tecnologica innovativa e un modello già validato, Clouted si presenta sul mercato con ambizione e un tempismo strategico favorevole.