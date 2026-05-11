L’avanzata dell’intelligenza artificiale fisica in Asia si concentra sull’infrastruttura dati per la robotica. In questo contesto, Config, startup con sede a Seoul e San Jose, si propone come il TSMC dei dati robotici, una “fabbrica” di dati strutturati essenziali per il training di modelli fondativi per robot.

La società ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento seed. Sebbene l’ammontare e i dettagli sugli investitori non siano stati divulgati, l’operazione evidenzia la fiducia nel ruolo strategico di Config. Il sostegno dei giganti sudcoreani della manifattura e delle telecomunicazioni sottolinea l’investimento della regione nella robotica avanzata, posizionando Config come infrastruttura cruciale per lo sviluppo di modelli di AI robotica.

Il modello di business: dati per la robotica

Fondata da Minjoon Seo (ex Meta e chief scientist di Twelve Labs) e co-fondatori con esperienze in Waymo, Google e Naver, Config risolve la sfida dei dati robotici. A differenza dei modelli linguistici (LLM), il cui addestramento è facilitato dal testo web, insegnare ai robot richiede la raccolta fisica di dati (robot, ambienti dedicati, operatori umani), rendendo il processo più costoso e complesso.

Config mira a superare questa barriera, proponendosi come la piattaforma che fornisce questi dati in modo scalabile e strutturato, emulando il ruolo di TSMC nei chip. L'obiettivo è rendere l'AI robotica più accessibile e meno onerosa da sviluppare.

Infrastruttura e vantaggio competitivo

L’infrastruttura operativa di Config è efficiente: la startup registra persone che eseguono compiti fisici in ambienti controllati e sul campo. Le sue operazioni si estendono tra Seoul e Hanoi, con una forza lavoro dedicata alla produzione di dati. Config ha già accumulato un volume significativo di dati sul movimento umano, superando molti dataset open-source comparabili.

Il vero vantaggio competitivo di Config risiede nella sua metodologia. La startup non si limita a collezionare dati grezzi, ma li trasforma attivamente prima dell’addestramento, ottimizzandoli per il modo in cui i robot si muovono e interagiscono. Minjoon Seo paragona questo processo a una traduzione linguistica: “i dati devono essere convertiti, non il modello”.

Questa tecnologia di conversione dati è il nucleo tecnico distintivo di Config.

Piani di crescita e nuovi servizi

I fondi raccolti saranno destinati a tre priorità: espandere le operazioni di produzione dati in Vietnam e Seoul per raggiungere un milione di ore; far crescere la piattaforma enterprise, puntando a 10 milioni di dollari di ricavi annuali ricorrenti (ARR) entro fine 2026; e lanciare un prodotto Robot-as-a-Service basato su cloud, che consentirà alle aziende di utilizzare i modelli fondativi di Config senza hardware onboard.

Posizionamento nel mercato dell'AI fisica

Nel dinamico panorama dell’AI fisica, Config opera accanto a competitor come Physical Intelligence, Generalist AI e Skild AI.

Tuttavia, il suo volume di dati, la robusta struttura infrastrutturale e l’esclusivo modello di conversione dati le conferiscono un vantaggio significativo. La startup si configura come un nodo essenziale per le aziende che desiderano sviluppare capacità robotiche proprietarie, senza affrontare ingenti investimenti in infrastrutture complesse.

In sintesi, Config si propone di democratizzare l’accesso ai dati robusti per l’intelligenza artificiale fisica, anticipando una nuova ondata di robotica autonoma. Seguendo il parallelo con TSMC, la startup coreana ha il potenziale per diventare il back-end invisibile ma indispensabile della prossima generazione di robot intelligenti.