Le forze dell'ordine canadesi hanno smantellato una delle più sofisticate operazioni di cybercrimine mai registrate nel paese, segnando la prima apparizione nota di un "SMS blaster" in Canada. L'arresto a Toronto ha portato a 44 accuse contro tre uomini, responsabili di aver gestito un dispositivo capace di impersonare torri cellulari per trasmettere messaggi di testo fraudolenti.

Dinamica dell'operazione criminale

L'operazione, iniziata nel novembre 2025, ha diffuso messaggi di spam a decine di migliaia di dispositivi. Questi messaggi, inviati tramite una tecnica ingannevole, miravano a sottrarre username, password e credenziali bancarie.

Sfruttando lo spoofing delle torri cellulari e le vulnerabilità delle reti 2G, i criminali inducevano i telefoni a connettersi al loro segnale potenziato.

Dettagli dell'indagine

L'indagine della polizia di Toronto ha rivelato l'unicità del dispositivo, progettato per operare da veicoli mobili. Questo modus operandi ha permesso ai responsabili di eludere la cattura per mesi. L'attività ha facilitato il furto di dati personali e causato significative interruzioni delle reti cellulari e dei servizi d'emergenza.

Impatto su comunicazioni e sicurezza

Il dispositivo è stato responsabile di oltre 13 milioni di interruzioni di rete, provocando gravi disagi nelle comunicazioni e bloccando potenzialmente l'accesso al 911.

Tale portata ha sollevato seri interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione e sull'efficacia dei protocolli di sicurezza esistenti, in particolare per le reti obsolete come il 2G.

Contrasto e collaborazioni

La complessità dell'operazione ha richiesto una vasta collaborazione tra diverse agenzie di sicurezza, tra cui la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) e le forze di polizia regionali, supportate dai fornitori di telecomunicazioni. Le autorità hanno fornito i dettagli, sottolineando la necessità di tecnologie e strategie aggiornate per contrastare minacce simili.

Gli investigatori stanno esaminando altri casi di frode per stabilire eventuali collegamenti. Questo evento evidenzia l'importanza di un aggiornamento continuo della sicurezza informatica e la necessità di disabilitare tecnologie obsolete come il 2G per proteggere i consumatori. Il caso dell'"SMS blaster" serve da monito per intensificare gli sforzi di sicurezza cibernetica a livello globale.