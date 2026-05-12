Google ha annunciato una serie di nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale Gemini Intelligence, destinate a rivoluzionare l'interazione con i dispositivi Android. Presentate durante l'evento "Android Show: I/O Edition", queste innovazioni promettono di trasformare l'esperienza utente, rendendola più intuitiva e personalizzata. Tra le capacità più significative, Gemini consentirà di completare compiti complessi attraverso diverse applicazioni, navigare sul web in modo proattivo e persino creare widget personalizzati descrivendoli con il linguaggio naturale, un processo definito vibe coding.

Gemini: un'intelligenza artificiale sempre più potente

Le capacità "agentiche" di Gemini, già introdotte con il lancio del Samsung Galaxy S26, sono state ulteriormente ampliate. L'AI di Google è ora in grado di gestire processi multistadio che vanno oltre semplici azioni come ordinare cibo o prenotare un passaggio. Un esempio concreto è la possibilità di copiare una lista della spesa da un'app di note e aggiungere automaticamente gli articoli al carrello in un'app di shopping. Questa funzionalità sfrutta il contenuto visualizzato sullo schermo del telefono come contesto, garantendo che l'utente mantenga sempre il controllo, con una conferma finale richiesta prima del completamento di operazioni delicate come il checkout.

Una funzionalità sperimentale, inizialmente lanciata a gennaio, che permetteva a Gemini di navigare autonomamente sul web per completare attività come la prenotazione di appuntamenti, è ora pienamente disponibile sui dispositivi Android, estendendo ulteriormente le potenzialità dell'assistente.

Navigazione e interazione intelligenti con Gemini

Entro la fine di giugno, l'esperienza di navigazione sui dispositivi Android sarà notevolmente migliorata grazie all'integrazione di Gemini in Chrome. Questa innovazione permetterà agli utenti non solo di riassumere contenuti o porre domande sulle pagine web, ma anche di automatizzare compiti più routinari, come la prenotazione di un parcheggio o di appuntamenti.

Un altro significativo passo avanti riguarda la compilazione di moduli: attraverso Personal Intelligence, Gemini potrà utilizzare informazioni ricavate dalle app connesse dell'utente per completare automaticamente moduli complessi in pochi secondi, offrendo un'esperienza fluida e senza interruzioni.

Inoltre, la tastiera Gboard di Android sarà arricchita con Gemini, introducendo una nuova funzione chiamata Rambler. Questa tecnologia è pensata per migliorare il dettato vocale, consentendo agli utenti di parlare in modo naturale mentre il sistema trasforma le loro idee in messaggi più chiari, concisi e raffinati, eliminando parole di riempimento e formattando il testo in modo ottimale.

Widget personalizzati e interfaccia generativa

Una delle novità più distintive è la possibilità di creare widget personalizzati semplicemente descrivendoli con il linguaggio naturale, un concetto che Google definisce interfaccia generativa e che si concretizza nel Create My Widget. Questo approccio, noto come vibe coding, apre a infinite possibilità di personalizzazione senza richiedere alcuna conoscenza di programmazione. Gli utenti potranno, ad esempio, chiedere un widget che suggerisca ricette ad alto contenuto proteico ogni settimana o che aiuti nella gestione della propria medicazione, rendendo l'esperienza Android ancora più su misura.

Sebbene l'idea di creare widget descrivendoli non sia del tutto nuova nel settore – la startup Nothing ha introdotto strumenti simili l'anno scorso – Google ha specificato che le sue funzionalità Gemini Intelligence seguiranno il linguaggio di design espressivo Material 3.

Queste innovative caratteristiche saranno inizialmente disponibili sui più recenti dispositivi Samsung Galaxy e Google Pixel a partire da questa estate, per poi essere estese ad altri dispositivi Android, inclusi smartwatch e sistemi per auto, entro la fine dell'anno.

Con queste significative evoluzioni, Gemini Intelligence si prefigge di rappresentare uno dei maggiori salti qualitativi per Android negli ultimi anni, promettendo un'interazione più fluida, dinamica ed efficiente, capace di rispondere in modo proattivo alle esigenze quotidiane degli utenti.