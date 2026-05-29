Groq, azienda specializzata in chip per l’inferenza AI, ha avviato una nuova fase di finanziamento, puntando a raccogliere fino a 650 milioni di dollari. La richiesta è rivolta esclusivamente agli investitori già presenti nel suo capitale e mira a sostenere il rilancio dell'infrastruttura per l’inference cloud, denominata «Groq 2.0».

Il Contesto: L'Accordo con Nvidia

Questa iniziativa segue un accordo siglato lo scorso dicembre con Nvidia, descritto come un “not-a-acquisition”. L'accordo prevedeva una licenza non esclusiva per la tecnologia LPU di Groq e il trasferimento di alcuni dirigenti senior della startup a Nvidia.

Il valore dell'accordo, stimato tra 17 e 20 miliardi di dollari, ha permesso un payout in contanti agli investitori di Groq, senza che l'azienda venisse completamente integrata nell'organico di Nvidia.

Tale operazione ha rappresentato un'importante exit per gli investitori iniziali, consentendo al contempo a Groq di mantenere la propria indipendenza e di continuare a operare nel mercato dell'inferenza AI.

Il Nuovo Round di Finanziamento

La raccolta di fino a 650 milioni di dollari sarà attivata esclusivamente presso gli investitori esistenti, ai quali è stata offerta l'opportunità di reinvestire nella startup in questa nuova fase operativa. In particolare, i principali sostenitori attuali, Disruptive e Infinitum, si sono impegnati a garantire integralmente la disponibilità del round, qualora alcuni investitori non aderiscano alle loro quote pro-rata.

Questa strategia permette a Groq di contare su un canale di finanziamento più stabile e mirato, preservando il supporto già consolidato e riducendo i rischi legati alla ricerca di nuovi investitori esterni.

Dalla Produzione di Chip all’Inference Neocloud

Da startup inizialmente focalizzata sulla produzione di chip LPU, Groq sta evolvendo verso un modello basato sull'inference neocloud, offrendo infrastrutture per l'inferenza AI on-demand. L'inferenza, ovvero l'elaborazione delle risposte successive a un prompt AI, rappresenta oggi una domanda più intensa rispetto alla fase di training dei modelli, e costituisce il nuovo core business su cui Groq sta scommettendo.

La nuova direzione aziendale è attualmente guidata dal team di interim, con Adam Winter nel ruolo di CEO temporaneo e Matt Eng come CFO.

Visione Strategica e Impatto sul Settore

Con questo finanziamento, Groq intende consolidare la sua offerta come infrastruttura di inferenza intelligente, capitalizzando il divario ancora presente sul mercato tra la fase di training e l'ottimizzazione del “token processing” nelle applicazioni in tempo reale. In un contesto di forte crescita della domanda di inferenza, l'adozione di infrastrutture specializzate e performanti diventa un vantaggio competitivo cruciale per startup e grandi aziende tecnologiche.

Inoltre, questo round di finanziamento "chiuso" rappresenta un precedente interessante, potendo diventare un modello replicabile per altre startup deeptech che desiderano riallineare il proprio percorso operativo mantenendo il controllo e la continuità con la propria base di investitori.

In sintesi, Groq si trova in una fase di transizione fondamentale: dall'affermazione tecnologica come produttore di chip LPU, si sta riorientando verso la fornitura di servizi infrastrutturali per l'inferenza intelligente. Il nuovo round da 650 milioni di dollari, sostenuto dai suoi investitori più fidati, rafforza questa svolta, mantenendo la startup indipendente e pronta a giocare un ruolo significativo nella futura supply chain dell'AI.