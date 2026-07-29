Waymo sta gradualmente reintroducendo i percorsi sulle autostrade nel suo servizio di robotaxi, a seguito di una pausa di oltre due mesi. La sospensione era stata determinata da problematiche emerse nel comportamento dei veicoli in prossimità delle zone di costruzione. La riattivazione del servizio avviene dopo l'implementazione di aggiornamenti software mirati a migliorare il riconoscimento delle scene e la gestione delle rotte, come annunciato dall'azienda.

La sospensione e gli aggiornamenti cruciali

La decisione di sospendere le operazioni su autostrada era stata presa volontariamente, dopo l'identificazione di almeno tredici casi in cui i robotaxi erano entrati in sezioni autostradali chiuse per lavori.

Questi incidenti avevano evidenziato difficoltà nel riconoscere i segnali di pericolo e nel prioritizzare correttamente gli ostacoli, come documentato in un report di sicurezza della NHTSA. Tali problematiche hanno reso necessaria una pausa temporanea per perfezionare il software.

Gli aggiornamenti software implementati da Waymo sono stati progettati per migliorare significativamente le prestazioni dei veicoli nelle zone di costruzione. Essi si concentrano su un riconoscimento delle scene potenziato e una migliore capacità di routing. Questi miglioramenti sono fondamentali per garantire che i veicoli autonomi operino in modo sicuro ed efficiente anche in contesti complessi come i cantieri stradali.

La ripresa delle operazioni e l'espansione

La reintroduzione dei percorsi autostradali è iniziata a Phoenix, il primo mercato di Waymo per il ride-hailing senza conducente. L'azienda ha comunicato che il servizio si estenderà progressivamente ad altre città, tra cui Los Angeles e la San Francisco Bay Area. Le operazioni su autostrada riprendono nell'intera area di servizio dopo che le modifiche al software hanno migliorato il comportamento dei veicoli nei pressi delle zone di costruzione. Il Waymo Safety Board ha supervisionato il processo, portando alla ripresa delle operazioni autostradali a partire da fine giugno 2026.

Standard di sicurezza e l'evoluzione tecnologica

La vicenda si inserisce in un periodo di crescente attenzione e scrutinio per quanto riguarda il funzionamento dei veicoli autonomi.

Le problematiche riscontrate da Waymo hanno sottolineato la necessità di definire standard di sicurezza nazionali per garantire il corretto funzionamento di questi veicoli in situazioni di traffico elevato e in presenza di soccorritori. Un report della NHTSA ha evidenziato come il sistema Waymo avesse talvolta fallito nel riconoscere le zone di costruzione e nel prioritizzare i pericoli, rendendo necessari aggiornamenti significativi.

L'industria della guida autonoma è in costante evoluzione e le aziende come Waymo devono continuamente aggiornare i loro sistemi per adattarsi ai contingenti scenari stradali e alle esigenze regolatorie. La recente pausa sulle autostrade ha spinto Waymo ad accelerare l'integrazione delle nuove conoscenze tecniche nei loro sistemi, con l'obiettivo di prevenire incidenti simili in futuro.

Con software che ora includono miglioramenti nel riconoscimento delle zone di costruzione e nella risposta ai veicoli di emergenza, Waymo mira a riconquistare la fiducia degli utenti e ad espandere ulteriormente la sua rete di servizi su strada.