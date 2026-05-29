Il 28 maggio 2026, Xiaomi ha presentato globalmente la nuova serie Xiaomi 17T, composta dai modelli 17T e 17T Pro. Questo lancio segna un significativo salto generazionale per la gamma T, caratterizzato da importanti innovazioni in termini di autonomia, fotocamere co-progettate con Leica e un debutto anticipato. La serie 17T è stata infatti introdotta quattro mesi prima rispetto al suo predecessore, il 15T, evidenziando un chiaro focus su batteria, display e capacità fotografiche.

Caratteristiche principali: display e prestazioni

Il Xiaomi 17T è dotato di un pannello AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il 17T Pro eleva l'esperienza visiva con un display AMOLED più ampio da 6,83 pollici a 144 Hz. Entrambi i modelli vantano una luminosità massima di 3.500 nits, garantendo una chiarezza eccezionale in diverse condizioni di luce.

A livello hardware, il 17T integra il SoC MediaTek Dimensity 8500-Ultra, con 12 GB di RAM LPDDR5X. Il 17T Pro offre prestazioni superiori grazie al più potente Dimensity 9500, mantenendo le stesse specifiche di memoria per un'operatività fluida e reattiva.

Autonomia e ricarica

L’autonomia è un pilastro della serie: il Xiaomi 17T include una batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 67 W. Il 17T Pro si spinge oltre con una cella da 7.000 mAh, supportando la ricarica via cavo da 100 W e quella wireless da 50 W, per una disponibilità energetica senza compromessi e tempi di ricarica ridotti.

Fotografia professionale con Leica

Entrambi i modelli Xiaomi 17T integrano un sistema fotografico posteriore a tripla lente, sviluppato in collaborazione con Leica. Questo comprende un sensore principale da 50 MP, un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 5x e una lente ultra-grandangolare da 12 MP. Il 17T Pro si distingue per un sensore principale Light Fusion 950 da 1/1.31 pollici, mentre il 17T utilizza il Light Fusion 800 da 1/1.55 pollici.

Le funzionalità software innovative includono Leica Live Moment, che permette di creare brevi clip video insieme allo scatto fotografico. La serie offre inoltre un'ampia gamma di opzioni di zoom, con livelli AI fino a 120x, e la modalità Stage mode, dedicata per condizioni di scarsa illuminazione o eventi come i concerti.

Connettività e design raffinato

I dispositivi Xiaomi 17T condividono importanti caratteristiche come la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua, speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos, sensore di impronte digitali sotto il display, Bluetooth 6.0 e NFC. Il 17T Pro offre un ulteriore vantaggio con il supporto al Wi-Fi 7, mentre il modello standard si affida al Wi-Fi 6E.

Dal punto di vista estetico, il 17T Pro sfoggia un frame metallico e una palette di colori raffinata che include Deep Blue, Deep Violet e Black. Il modello standard 17T è disponibile nelle varianti Violet, Opal White, Blue e Black.

Prezzi e disponibilità sul mercato

La nuova serie Xiaomi 17T è già disponibile in Europa e nel Regno Unito.

Il lancio del modello base 17T in India è previsto a partire dal 4 giugno 2026.

In Europa, il Xiaomi 17T è proposto a partire da €749 per la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, salendo a €799 per il taglio da 512 GB. Il 17T Pro ha un prezzo di partenza di €899 per la configurazione da 256 GB, raggiungendo €1.099 per il modello da 1 TB.

Nelle Filippine, il 17T (12 GB+256 GB) è offerto a un prezzo promozionale di ₱31.999 (prezzo ufficiale ₱33.999), mentre la versione da 512 GB è promossa a ₱35.999 (prezzo ufficiale ₱37.999), con pre-ordini aperti dal 29 maggio al 18 giugno 2026.

La nuova serie Xiaomi 17T si propone come un ambizioso rinnovamento della gamma medio-alta del brand, enfatizzando autonomia, qualità fotografica Leica e display di alto livello. Il 17T Pro, in particolare, si avvicina alla fascia flagship, ridefinendo le aspettative per la serie T con le sue specifiche avanzate.